Handball-MV-Liga : Nach der Pflicht folgt die Kür

Bützower Handball-Frauen können in der MV-Liga noch Zweiter werden

von svz.de

02. April 2019, 05:00 Uhr

Die Frauen des TSV Bützow haben sich am vorletzten Spieltag der Handball-MV-Liga die Chance gewahrt, am Ende der Saison noch auf Platz zwei vorzurücken. Gegen den HSV Grimmen hatten die Warnowstädter damit überhaupt keine Probleme, denn das Team von Trainer Jürgen Klink siegte mit 27:14 und erfüllte seine Pflicht. Schließlich hatten die Gäste zuvor noch kein einziges Spiel in dieser Saison gewonnen.

Das verleitet dazu, den Gegner zu unterschätzen, doch die Bützowerinnen ließen sich dazu nicht hinreißen und zeigten ab der ersten Minute, wer Herr im Hause ist. Sie starteten mit einer 3:0-Führung. Die 6:0-Abwehr stand sicher und die erforderliche Aggressivität war bei jeder einzelnen TSV-Spielerin vorhanden. Dies führe dazu, dass der HSV Grimmen bis zur 25 Minute nur vier Tore erzielte. Das lag auch an einer sehr starken Torhüterleistung von Stefanie Praetzel. Die Bützower Damen erzielten viele Tore durch Konter, die durch das schnelle Umschalten und durch die Schnelligkeit von Celina Bollow-Garlipp erfolgreich abgeschlossen wurden. Im Angriff wurde von jeder Position Torgefährlichkeit ausgestrahlt, wodurch Lücken gerissen wurden und die Gegner oftmals zu spät waren. Hier ist Katja Ehmcke hervorzuheben, die mit ihrem konsequentem Angriffsspiel sich selbst und andere Spieler sehr gut in Szene setzte und dadurch die Abwehr der Grimmenerinnen ins Taumeln brachte. Durch diese konsequenten Leistungen gingen die TSV-Damen mit einem 17:5 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte verfielen die Bützowerinnen in ihr altes Muster und es schlichen sich wieder Fehler ein. Es wurde viel zu früh abgeschlossen und Bälle nicht gefangen. Nach einer kurzen schlechten Phase, sammelten sich die Bützowerinnen wieder und der Abstand wurde wieder ausgebaut. Jürgen Klink konnte jeder Spielerin genügend Einsatzzeiten geben und sich ausprobieren. Die Abwehr stand weiterhin sicher und so konnten die Damen die zwei Punkte in Bützow behalten.

Jetzt heißt es, die nächsten drei Wochen fleißig trainieren, da es im letzten Punktspiel noch um die Bronze- und vielleicht sogar Silber-Medaille gegen den SV Grün Weiß Schwerin II geht.

TSV Bützow: Stefanie Praetzel – Franziska Schmidt (1), Anne Behning, Sophie Masermann,Celina Bollow-Garlipp (10),Yvonn Jäger, Katrin Horke (2), Caroline Kröning (3), Katja Ehmcke (6), Anna Herbst (2), Patricia Sachs; Neele Jepsen (3)