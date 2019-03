Tischtennis : Niederlagen für Rühn

Tischtennis: FSV unterliegt in Hoppenrade und Satow

von svz.de

29. März 2019, 05:00 Uhr

In der ersten Tischtennis-Kreisklasse musste sich der FSV Rühn V beim SV Hoppenrade mit 5:10 geschlagen geben. Bis zum 4:5 war es ein ausgeglichenes Spiel, dann aber brachen die Gäste ein. Fortan spielten nur noch die Hoppenradener. Sechs Vergleiche in Folge wurden gewonnen und aus dem 4:5 wurde so ein unerwarteter 10:5-Erfolg.

Es war trotz des klaren Sieges ein kampfbetontes Spiel: Zehn Spiele wurden erst nach mehr als drei Sätzen entschieden. Großen Anteil am Sieg der Hoppenradener hatte Bärbel Huber mit drei Einzelsiegen, bei den Rühnern überzeugten Jordi Trosky und Fabian Demmin.

In der dritten Kreisklasse hatte der FSV Rühn VIII beim SSV Satow mit 10:4 das Nachsehen. Schon der Start ging aus Gäste-Sicht daneben. Beide Doppel um Richard Frangart/Klaus Griepentrog und Leonhard Flatau/Werner Kühlmann unterlagen und auch die ersten drei Einzelspiele wurden verloren. Zwar konnten Frangart und Kühlmann zum 2:5 verkürzen und beide punkteten noch einmal zum 4:7, aber mehr ging nicht. Kühlmann, Griepentrog und Flatau verloren die folgenden Spiele zum 4:10-Endstand.

Die Rühner Mannschaft fand gegen die doch recht ballsicheren Satower nur selten zu ihrem Spiel und verlor leistungsgerecht.

FSV Rühn V: Krüger (-3,5), Trosky (2,5;-1), Demmin (2,5;-1), Rodatz (-4,5)

FSV Rühn VIII: Frangart (2;-1,5), Flatau (-3,5), Kühlmann (2;-1,5), Griepentrog (-3,5)