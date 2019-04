Fußball : Spitzenspiel kann kommen

Fußball-Kreisoberliga: TSV Bützow II fiebert nach Sieg gegen Neubukow dem Derby gegen Rühn entgegen

von Robert Grabowski

09. April 2019, 05:00 Uhr

In der Fußball-Kreisoberliga Warnow, Staffel I, wirft das Spitzenspiel und Derby zwischen dem FSV Rühn und TSV Bützow II am kommenden Sonntag, 14 Uhr, seine Schatten schon voraus, aber zunächst einmal bewältigte die Bützower Verbandsliga-Reserve ihre Aufgabe gegen die TSG Neubukow mit Bravour und feierte einen 4:1-Erfolg.

Im Endeffekt ging es gegen den bis dato Tabellenfünften nur darum, den Abstand zum ärgsten Verfolger aufrecht zu erhalten. „Uns kam der frühe Start zugute und gab uns die nötige Sicherheit“, freute sich TSV-Trainer Maik Wegner über das 1:0 von Christian Urgast in der zweiten Minute. Der Routinier schob den Ball nach einem „Sahnepass“ von Stefan Kuchenbecker aus halblinker Position überlegt ins lange Ecke. Die Bützower wirkten aber nach anfänglichem Schwung nicht mehr so fokussiert und ließen einige Distanzschüsse der Neubukower zu, die aber in der Regel das Tor weit verfehlten. „Das war so eine Phase, in der wir auf der Hut sein mussten“, sagt Maik Wegner. Sein Team nutzte schließlich eine Standardsituation, um auf 2:0 zu erhöhen. Zwar wurde der Kopfball von Sebastian Lehmann auf der Linie geklärt, den Abpraller jedoch verwerte Innenverteidiger Christian Boldt aus Nahdistanz (21.). Nun beherrschten wieder die Gastgeber das Geschehen und legten wenig später das 3:0 nach. Nach einem etwas zu kurz geratenen Querpass von Robert Grabowski landete der Ball eher glücklich vor den Füßen von Johannes Belosa, der im Nachsetzen das 3:0 markierte (29.).

Mit dieser Führung im Rücken sollte im zweiten Durchgang eigentlich nichts mehr anbrennen, doch bei einer Flanke in den Bützower Strafraum kam Sven Neubert völlig frei zum Kopfball und erzielte das 1:3 (54.). Dieser Gegentreffer erwies sich aber nur als Schönheitsfleck, denn zwei Minuten später traf Grabowski zum 4:1-Endstand, weil die Hausherren in der Folge mit ihren Tormöglichkeiten fahrlässig umgingen. „Wir müssen aber nicht immer meckern. Wir haben das Spiel souverän zu Ende gespielt und können sehr zufrieden sein“, so das Fazit von Maik Wegner.

TSV Bützow II: André Krüger – David Hübner, Christian Boldt, Christian Urgast, Sebastian Lehmann, Patrik Borsdorf (56. Maik Hehl), Stefan Kuchenbecker (65. Sebastian Leu), Matthias Drewes, Johannes Belosa, Sergei Plaksenko, Robert Grabowski (88. Tim Wegner)