Handball-Verbandsliga : TSV Bützow mit blauem Auge davongekommen

TSV Bützow siegt bei der SG HB Schwerin-Leezen nur knapp mit 30:29, Schwaan dagegen gewinnt deutlich

von Robert Grabowski

09. Dezember 2019, 16:40 Uhr

Mit einem blauen Augen sind die Handball-Männer des TSV Bützow in der West-Staffel davongekommen. Bei der SG Handball Schwerin-Leezen siegten sie in letzter Minute mit 30:29, nachdem das Hinspiel noch deutlich mit 35:11 gewonnen wurde. Allerdings waren die Begleitumstände diesmal etwas anders, denn in Leezen wird ohne Backe gespielt. „Das ist ein anderer Handball“, erklärt Bützows Trainer Thomas Necker. Doch allein daran will er es nicht festmachen, dass sich seine Mannschaft so lange quälte. Vielmehr führte die mangelnde Chancenverwertung zum Zittersieg. Insgesamt 30 Großchancen vergaben die Gäste, da ist es dann auch kein Wunder, dass so ein Ergebnis zustande kommt. Einen Großteil davon verwarfen die Bützower in Durchgang zwei, nachdem sie zur Pause mit 18:15 führten. Spielerisch macht Necker seinem Team keinen Vorwurf, denn die Möglichkeiten waren ja da zum Tore werfen. „Wir haben die Bälle einfach nicht reingemacht“, bringt es Necker auf den Punkt. Der TSV wirkte in den Abschlüssen verunsichert, das wurde natürlich nach jeder vergebenen Torchance nicht besser. Außerdem war die Gäste-Abwehr ziemlich löchrig, die SG-Außen hatten dadurch oftmals leichtes Spiel. Mitte der zweiten Halbzeit legten die Hausherren dann meistens vor, die Bützower standen ständig unter Zugzwang. Schließlich hatten sie ihre Nerven aber doch im Griff und waren in den entscheidenden Situationen da. 35 Sekunden vor Schluss erzielte letztlich Sebastian Kröger das Siegtor, in der verbleibenden Zeit gab es bei der TSV-Abwehr kein Durchkommen mehr. „Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht, aber Hauptsache die zwei Punkte sind da, da fragt kein Mensch mehr nach“, hakt Thomas Necker diesen knappen Erfolg schnell ab.

Spitzenreiter Schwaaner SV gab sich in der Ost-Staffel keine Blöße und gewann beim SV Warnemünde II souverän mit 36:25 (18:14). „Dass es so deutlich wird, haben wir nicht erwartet“, gibt SSV-Trainer Torsten Schefuß zu. Viele Schwaaner Spieler kriechen inzwischen auf dem Zahnfleisch, weil sie angeschlagen oder nach Verletzungspausen erst kürzlich wieder zur Mannschaft gestoßen sind. Diese körperlichen Defizite kompensiert das Team aber durch eine starke Moral. „Die Jungs unterstützen und motivieren sich gegenseitig. Jeder ist für jeden da, die Stimmung ist wirklich super“, sagt Schefuß. Neben dem unbändigen Ehrgeiz zeichnet den SSV aber auch die spielerische Komponente aus. Bis zur Pause konnten die Warnemünder aber noch einigermaßen mithalten (14:18), ehe die Schwaaner in Durchgang zwei immer weiter davon zogen (18:28/45. Minute). Am Ende waren es dann neun Tore Vorsprung, die sich in der Tabelle bezahlt machen, denn durch die Punktgleichheit mit dem HSV Grimmen (beide 16:2-Punkte) spricht das Torverhältnis nun noch mehr zu Gunsten der Schwaaner (+73, Grimmen +63).

TSV Bützow: Falk Schünemann, Martin Strigun, Daniel Stammann – Yannick Laß, Jonas-Magnus Dethloff (4/3), Denny-Rico Pahl (3), Thomas Necker, Maximilian Veit (7), Sebastian Kröger (4), Bernhard Zisler (1), Henning Zisler (1), Dustin Kauer (1), Carsten Behning, Oliver Maegdefessel (9)

Schwaaner SV: Bastian Grünwald – Toni Schumann (3), Lennart Nixdorf (3/1), Nils Peters (1), Werner Martens, Ben Zimmer (4), Jean Gruszka (8/3), Lukas Ziegler (1), Thies Hildebrandt (4), Paul Schefuß (5/1), Paul Kröger, Steffen Strube (6)