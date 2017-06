Badminton : Zum Abschluss einen dritten Platz im Doppel

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der Badminton-Nachwuchs des TSV Bützow bestritt sein letztes Ranglistenturnier der Saison in den Altersklassen U13 und U17 in Güstrow. Bei den U13-Mädchen durfte Ena-Sophie Lenz im Relegationsspiel um Platz 4 ran. Hier kämpfte sie drei Sätze lang und wurde mit einem Sieg belohnt.

Bei den U13-Jungen spielte Georg Schulz. Als noch recht unerfahrener Spieler konnte er zwar kein Spiel gewinnen, zeigte aber hohen Einsatz und Laufbereitschaft. Am Ende hieß es Platz 10 für ihn.

Bei den U17-Mädchen spielten Johanna Bücher und Sarah Frank in der Gruppe 5 bis 8. Dort gewann Johanna alle drei Spiele in drei Sätzen und musste sich dann nur im Spiel um Platz 4 in drei Sätzen geschlagen geben. Sarah hatte weniger Glück und musste ins Platzierungsspiel um Platz 8. Dieses verlor sie recht unglücklich.

Janik Frädrich ging bei den Jungen U17 in der Gruppe 1 bis 4 an den Start. Er versuchte alles, kam aber nach drei Drei-Satz-Spielen nicht zu einem Sieg. Zudem verlor er das Platzierungsspiel und wurde Fünfter. Nach den Einzelspielen ging es in die Doppel-Diziplin.

Sarah Frank und Johanna Büchner eroberten sich nach zwei knappen Niederlagen und zwei Siegen den 3. Platz. Sie hatten den zweiten Platz schon fast sicher, aber im dritten Satz, nach zwei Matchbällen, mussten sie sich dann doch mit 24:22 geschlagen geben. Janik und sein Partner Tim Bergmann sicherten sich im Doppel den 4. Platz.

In Greifswald fand zudem das Finale des Badminton-Landespokals statt. Das erste Team der Spielgemeinschaft TSV Bützow/Motor Süd Neubrandenburg hatte sich als Gruppenzweiter des Halbfinals qualifiziert. Gegner waren der amtierende Landesmeister, Greifswalder SV 98, und der Güstrower SC09.

Für die Spielgemeinschaft ging es in der 2. Runde los. Gespielt wurde zuerst gegen den GSC. Hier stand es nach den Doppeln (Damen und Herrendoppel) 1:1. Das erste Herreneinzel und das zweite Dameneinzel ging an die Spielgemeinschaft und das Unentschieden war schon sicher. Allerdings wäre beinahe der Überraschungssieg gelungen. In den verbleibenden Partien, 2. Herreneinzel und Mixed-Doppel, ging es in den entscheidenden 3. Satz. Es fehlte am Ende das nötige Glück und Güstrow sicherte sich das 3:3-Unentschieden.

Im zweiten Spiel war es noch spannender. Nachdem beide Doppel an den Greifswalder SV gingen, konnte die SG mit spannenden Drei-Satz-Spielen im Mixed und Dameneinzel den Ausgleich erkämpfen. Zuletzt liefen beide Herreneinzel. Beiden Spielern gelang es, sich in den Entscheidungssatz zu kämpfen. Doch am Ende reichten die Bemühungen nicht aus. Greifswald gewann das Duell mit 4:2.

Danach ging das große Rechnen um die Platzierungen in der Gruppe los. Nach einiger Unstimmigkeit in der Regelauslegung, entschied das bessere Satzverhältnis zugunsten des GSC, der damit um Platz drei gegen den Titelverteidiger, BSV Einheit Greifswald, antrat. Die Spielgemeinschaft spielte nur um Platz 5. Hier hieß der Gegner BSV Einheit Greifswald 2. Die schwindenden Kräfte bei der Spielgemeinschaft sorgten für den Verlust des Herrendoppels. Die Damen gewannen. Beide Herren mussten erneut in den 3. Satz, aber ließen ihren Gegner zum Schluss keine Chance. Das Dameneinzel und Mixed gewann die SG souverän und erreichte mit einem 5:1-Sieg den fünften Platz. Der Pokalsieg ging in diesem Jahr an den BSC 95 Schwerin, der damit Gastgeber der nächsten Finalrunde des Badminton-Landespokals ist.