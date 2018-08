Fussball : Fokus auf den Liga-Alltag

NWM-Teams wieder in der Meisterschaft gefragt

von Hagen Bischoff

23. August 2018, 23:20 Uhr

Nach der kurzen Pokalunterbrechung am vergangenen Wochenende sind die Fußballmanschaften aus der Region jetzt wieder in der Liga gefragt. Nachdem vor zwei Wochen der Startschuss für die neue Saison fiel, steht jetzt der zweite Spieltag auf dem Programm. Zeit einen Fehlstart zu korrigieren oder aber den Einstand nach Maß auszubauen.



Landesliga







Landesklasse





Beim FC Schönberg ist dabei die Marschroute im zweiten Saisonspiel klar. Der enttäuschende Auftritt zum Liga-Start, den die Maurine-Kicker mit 0:2 zu Hause gegen Doberan vergeigten, soll vergessen gemacht werden. Ob das beim SV Plate klappt, muss sich zeigen. Im Gegensatz zum morgigen Gegner von der Stör sind die Schönberger aber ausgeruht, mussten am vergangenen Wochenende im Pokal nicht ran und konnten sich zwei Wochen lang auf die Partie vorbereiten. Dabei muss das Team von Trainer Thomas Manthey einen besseren Auftritt beim SVP hinlegen, als noch in der vergangenen Saison. Mitte Juni unterlag Schönberg dem SV Plate mit 0:2 und verhalf den Randschwerinern so zum vorzeitigen Klassenerhalt.Während Schönberg den Saisonstart vergeigte, scheint Landesliga-Absteiger Gadebusch richtig gut in die neue Spielzeit zu starten. Zum Auftakt gewann das Team von Trainer Maik Kurow mit 2:1 beim SV Stralendorf und auch in der ersten Pokalrunde setzten sich die Gadebuscher – wenn auch erst nach Verlängerung – mit 4:3 beim FSV Testorf Upahl durch. Bei der TSG gilt es, den Schwung mit ins erste Heimspiel der Saison am Sonntag gegen die BSG Empor Grabow zu nehmen (Anpfiff 14 Uhr). Grabow ist in dieser Saison in die Landesklasse aufgestiegen, die TSG abgestiegen. Und so sieht sich Gadebusch erstmals seit langer Zeit mal wieder in einem Liga-Spiel als Favorit. Wie die Mannen um Kapitän Marcel Kulla damit umgehen, wird sich dann am Sonntag zeigen.

Ebenfalls am Sonntag muss der Rehnaer SV ran – jedoch auswärts. Nach dem enttäuschenden Saisonstart (0:1 in der Liga zu Hause gegen Warsow verloren und im Pokal gegen Kritzmow nach 2:0-Führung ausgeschieden) gastiert der RSV nun beim MSV Pampow II.

Bei der SG Carlow stellt sich am Sonnabend die Frage, in wie weit die Nordwestmecklenburger das unnötige Pokalaus beim VfL Blau-Weiß Neukloster verdaut haben. Carlow war die bessere Mannschaft und verließ den Platz doch als Verlierer. In der Liga dagegen hat das Team von Trainer Michael Holst bereits den ersten Saisonsieg eingefahren. Nummer zwei soll am Sonnabend beim Wittenburger SV folgen. Die Bilanz der beiden Mannschaften ist ausgeglichen, im Mai diesen Jahres unterlag Carlow in Wittenburg allerdings mit 1:3. Das soll sich natürlich nicht wiederholen.