Fussball : Hürden mit unterschiedlicher Höhe

Landespokal: Teams der Region starten am Wochenende mit der ersten Runde in die Cup-Saison

von Hagen Bischoff

16. August 2018, 23:35 Uhr

Einen Spieltag ist die neue Saison gerade einmal alt, da pausiert der Ligabetrieb im Land schon wieder. Gespielt wird aber trotzdem – im Landespokal. Am Wochenende steht die 1. Runde des Lübzer-Pils-Cups an. Und wie das so ist in Cup-Wettbewerben, will kein Favorit straucheln und die Außenseiter für ein bisschen „Ärger“ sorgen. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam mit dem MSV Pampow und mit dem FC Mecklenburg Schwerin ein Team der Region Westmecklenburg – Nordwestmecklenburg sogar bis ins Endspiel.

Soweit muss es für die TSG Gadebusch, die SG Carlow und den Rehnaer SV nicht gehen, die erste Runde wollen die Teams am Wochenende aber dennoch überstehen.

Die Rehnaer SV muss dabei nicht reisen und kann sich auf ein Heimspiel freuen. Zu Gast am Sonnabend um 15 Uhr ist der FSV Kritzmow. Das Team aus der Landesklasse III spielt seit Jahren in MVs dritthöchster Klasse, ist aber schwer einzuschätzen. Zu wenig Berührungspunkte gibt es mit dem FSV ansonsten. Nichtsdestotrotz will sich der RSV, gerade zu Hause, von seiner besten Seite präsentieren.

Die SG Carlow geht erst am Sonntag auf Reisen - zum VfL Blau-Weiß Neukloster. In der vergangenen Saison war für die SG bereits in der ersten Runde Schluss, damals gastierte aber auch mit dem FC Schönberg ein Landesligist in Carlow. Jetzt sieht sich das Team von Trainer Michael Holst einen ebenbürtigen Team gegenüber. Auch Neukloster spielt in der Landesklasse, lediglich in Staffel III.

Auf die TSG Gadebusch kommt nur eine kurze Anreise zu. Die Gadebuscher, die seit dieser Saison in der Landesklasse kicken, müssen zum „Nachbarn“ nach Testorf. Dort wartet mit dem FSV Testorf Upahl ein Kreisoberligist und der aktuelle Kreispokalsieger auf die TSG. Ebenso wie Gadebusch (2:1 in Stralendorf) ist auch Testorf Upahl mit einem Sieg in die neue Saison gestartet (2:1 beim Mallentiner SV). Anpfiff der Partie ist am Sonnabend um 15 Uhr.