Fussball : Noch drei Punkte für Carlow

Landesliga: Nach Sieg gegen Graal Müritz am grünen Tisch folgen drei weitere Punkte beim SV Plate

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

06. Oktober 2019, 18:03 Uhr

Die SG Carlow zeigte nach dem letzten verkorksten Heimspiel wieder ihr wahres Gesicht. So gewann der Landesliga-Aufsteiger am Ende völlig verdient mit 2:1 beim SV Plate. Mit den drei Punkten am grünen Tisch und dem Auswärtssieg verschafften sich die Carlower Luft im Abstiegskampf und verließen die untere Tabellenhälfte.

Die Gäste ließen in Plate von Anfang an keinen Zweifel daran, dass sie was mitnehmen wollten. Sie begannen die Partie sehr forsch und überraschten die Gastgeber, die überhaupt nicht ins Spiel fanden. Nach einem Distanzschuss von Philip Schreiber in der 9. Minute konnte der Plater Schlussmann den Ball nicht festhalten. Marcel Musielak stand da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und erzielte die 1:0-Führung der SG, die danach nicht locker ließ und sich weitere gute Möglichkeiten erspielte. Mathias Mayer und der immer wieder in die Spitze vorstoßende Paul Kaltenschnee hätten, nein mussten, vor der Halbzeit den Sack zumachen. So blieb es aber bei der doch für die Carlower mageren 1:0-Halbzeitführung.

In der Halbzeitpause wurde es laut. Aber dieses Mal nicht in der Gästekabine sondern bem Plater Trainer. Das war zunächst auch in der zweiten Hälfte zu spüren. Plate wollte unbedingt den schnellen Ausgleich. Die Carlower Abwehr um den überragenden Eric Dobberitz, stand an diesem Tag wie eine Mauer und ließ nichts anbrennen. Bei den Kontern blieben die Carlower aber stets gefährlich. Einen nutzte Marcel Musielak in der 78. Minute zur vielumjubelten 2:0-Führung. Die Plater warfen noch einmal alles nach vorne. Aus einem Gewühl heraus stocherten die Gastgeber in der 90. Minute den Ball über die Linie. Kurz danach war Schluss und die drei Auswärtspunkte waren eingetütet. Ein überaus zufriedener Trainer Michael Holst war stolz auf die gesamte Mannschaft.

Nun steigt am Sonnabend das Pokalspiel gegen den FC Neubrandenburg. Dort sind die Gäste natürlich klarer Favorit. Michael Holst sieht das Spiel aber optimistisch. „Im Pokal ist alles möglich und die Neubrandenburger sollten uns nicht unterschätzen“. Etwas Sorge macht ihm die doch sehr dünne Personaldecke. Das Fehlen von Mathias Mayer und Brun Keller wird schwer zu kompensieren sein. Nichts desto trotz; Carlow freut sich auf das Spiel und hofft auf viele Zuschauer.



SG Carlow: Flaegel – Mayer, Dobberitz, Richter, Japp, Spiewack, Keller, Köhler, Kaltenschnee, Schreiber, Musielak.