Fussball : SG Carlow unterliegt Schlusslicht

Deutliche 2:4-Niederlage beim Parchimer FC / Gastgeber schafft Sieg auch mit neun Feldspielern

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

27. September 2020, 14:55 Uhr

Gegen den Tabellenletzten der Fußball-Landesliga West, den Parchimer FC, so deutlich zu verlieren, tut schon richtig weh als eingefleischter Carlower. Aber da gibt es nichts zu beschönigen. Es war einfach nur schlecht, was die Carlower Kicker an diesem Nachmittag bei Dauerregen boten. Die Chance, sich ins gesicherte Mittelfeld abzusetzen und einen Mitkonkurrenten auf Distanz zu halten, wurde durch eine 2:4-Niederlage leichtfertig vergeben. Sichtlich „ angefressen“ verließen die Spieler nach dem Schlusspfiff den Rasen.

Trainer Michael Holst brachte es auf den Punkt. „Wenn nicht alle Spieler ihr Potential hundertprozentig ausschöpfen, wird es schwer, Spiele in dieser Liga zu gewinnen. Wir können es besser, müssen es aber auch auf dem Platz zeigen“. Das Fehlen von Nick Heymann, der sich im Training verletzte und für Wochen ausfallen wird, machte sich deutlich bemerkbar.

Die Parchimer hingegen nutzten ihre prekäre Lage und waren über das gesamte Spiel gesehen agiler und gingen schlussendlich als verdienter Sieger vom Feld.

Das Spiel begann auf dem nassen Rasen sehr nervös. Besonders die Carlower erlaubten sich einige unnötige Ballverluste, die in der 17. Minute zum Parchimer 1:0 führten. Nach der ersten guten Aktion der Carlower erzielte in der 24. Minute Max Holst auf Zuspiel von Steven Bollow das 1:1. Das schien die Wende zu sein. Doch die Carlower Fans sahen sich getäuscht. Postwendend fiel die erneute Führung der Gastgeber. In der 45. Minute folgte noch das 3:1 für Parchim.

Mit Mathias Mayer, Carsten Richter und Brun Keller brachte der Carlower Trainer drei neue Kräfte, die auch für mehr Druck und Präsenz im Mittelfeld sorgten. Brun Keller gelang nach schöner Einzelleistung in der 62. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3. In der 73. Minute mussten die Parchimer nach einer Ampelkarte sogar nur noch mit neun Feldspielern auskommen. Die Carlower waren um den Ausgleich bemüht, aber es blieb vieles nur Stückwerk. Selbst Freistöße aus aussichtsreicher Position wurden leichtfertig vergeben. Zählbares sprang nicht mehr heraus.

So kam es, wie es kommen musste. In der 88. Minute folgte das 4:2 für Parchim. Das war’s an diesem Nachmittag für die SG Carlow.

SG Carlow: Szabries - Wulff (46. Mayer), Dobberitz, Kaltenschnee, Schreiber, Friedrich (70. Richter), Schneidereit (46. Keller), Köhler, Bollow, Musielak, Holst

Tore: 1:0 (17.) Redelstorff, 1:1 (24.) Holst, 2:1 (25.) Behrend, 3:1 (45+1) Domrös, 3:2 (62.) Keller, 4:2 (88.) Luther-Schlenker