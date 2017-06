Hundesport : Trotz Regen ein schönes Turnier

vergrößern 1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Der Regen hatte die Laufstrecke durch den Schlosspark und den Fußballplatz in Roggendorf ordentlich aufgeweicht, als die 1000 Meter-Läufer beim Hundesportturnier des Gadebuscher Hundesportvereins am vergangenen Sonntag mit ihrem Wettbewerb begannen.

Trotz des schlechten Wetters zeigten sich die Roggendorfer Bewohner wieder einmal als ein interessiertes Publikum, waren zahlreich erschienen und konnten so hautnah die ersten Zieleinläufe beobachten sowie die Läufer anfeuern. Knapp waren dann auch Ergebnisse. Mit einer Laufzeit von 3:24 Minuten ging der 1. Platz an eine Läuferin aus Bad Doberan. Die Starterin des HFSV Gadebusch, Melina Witt, kam mit einer Laufzeit von 3:37 Minuten ins Ziel und wurde mit dem dritten Platz belohnt.

Im Anschluss wurden durch den Leistungsrichter die Gehorsamsübungen der Vierkämpfer abgenommen. Viel Wert legte dieser hierbei auf die korrekte Ausführung der Grundkommandos. So mussten viele Sportler erste Punktverluste hinnehmen. Darunter auch die vier Starter aus Gadebusch mit Dirk Vallentin, Bärbel Prieß, Rabea Lieske und Matthias Orthmann. Meist war hier jedoch die Nervosität des Hundeführers das ausschlaggebende Kriterium für den Punktabzug. Einig waren sich alle vier Starter jedoch, die fehlenden Punkt in den Läufen über die drei Turnierbahnen wieder aufzuholen. Das klappte leider nur bei Dirk Vallentin und Matthias Ortmann, die sich am Ende ihrer Läufe über einen zweiten Platz freuen konnten. Die beiden Frauen aus Gadebusch konnten ihre verlorenen Punkte nicht ausgleichen.

Bei den folgenden Staffelläufen über 3x400 Meter hatten sich verschiedene Teams aus den teilnehmenden Vereinen gebildet. Für den HFSV Gadebusch starteten Niklas Korschen, Rabea Lieske und Melina Witt als „Gadebuscher Rebellen“. Diese Mannschaft war im gesamten Starterfeld die jüngste, bezwang jedoch alle anderen Teams aus Mecklenburg, Schleswig-Holstein und Hamburg in einer Laufzeit von 3:01 Minuten.

Richtig spannend wurde es bei den Läufen im K.o.-Cup. Zwei identische Bahnen werden zeitgleich durch zwei Starter durchlaufen. Alle Geräte müssen hierbei durch den Hund übersprungen werden. Wird ein Gerät nicht übersprungen muss es wiederholt werden.

Ein breites Starterfeld ging hier an den Start. Bis in das Achtelfinale schafften es dann jedoch nur Rabea Lieske und Matthias Orthmann aus Gadebusch. Dann war es aber auch hier für beide vorbei. Melina Witt erreichte noch das Viertelfinale, musste sich dort aber auch geschlagen geben. Platz eins bis drei ging nach Bad Kleinen und Bad Doberan.

Der abschließende Wettkampf der CSC-Mannschaften ist immer der Höhepunkt eines THS-Turniers. Der HFSV brachte neben einer Jugendmannschaft und einer Männermannschaft auch ein Team mit Sportlern und Hunden höheren Alters an den Start. Diese wollten den begeisterten Zuschauern zeigen, dass Hundesport ein Sport für jede Altersklasse bei Mensch und Hund ist. Letztendlich konnten sie zwar nicht entscheidend in den Wettkampf eingreifen, erhielten aber durch die Zuschauer reichlich Beifall und Anerkennung für ihre Leistung. Der Sieg ging an die Gadebuscher Männermannschaft vor einem Team aus Doberan. Die Jugendmannschaft erlief sich nach den zwei Durchläufen den dritten Platz im Gesamtfeld.

Ein schönes Turnier fand hier sein offizielles Ende. Um die Wartezeit bis zur Siegerehrung zu überbrücken wurde durch den Verein ein kleines Hunderennen veranstaltet. Jeder Hund musste dabei eine Laufstrecke von 70 Meter absolvieren. Eine wirklich spaßige Angelegenheit. Am Ende konnten sich bei den kleinen Hunden Rudi von Ramona Koeppe den ersten Platz und bei den großen Hunden Kira von Niklas Korschen den zweiten Platz ersprinten.



