Schach : TSG-Jugend wieder im Schachfieber

Gadebuscher mit guten Leistungen beim Nachwuchsturnier und bei der Uni-Meisterschaft

von Onlineredaktion SVZ

24. Oktober 2018, 23:41 Uhr

Auch in diesem Jahr begannen für die Spieler der Schachabteilung der TSG Gadebusch die Herbstferien mit dem 20. „Schach Events“ Jugendturnier und der 14. Uni- Meisterschaft in Greifswald. Die weiteren Teilnehmer kamen aus der ganzen nördlichen Region. Das Jugendturnier wurde zusammen mit der Uni-Meisterschaft ausgetragen. Die Jugendligen wurden am Ende extra gewertet.

Die Gadebuscher Kinder Enrico Lenk, Luca Pascall Buckpesch und Ben Vossler. hatten es am Anfang ziemlich schwer, da sie gegen viel stärkere erwachsene Gegner spielen mussten und dadurch viel Geduld aufbrachten. In der ersten Runde erspielte Enrico seinen ersten Punkt, die beiden nächsten Runden gestalteten sich dann schwieriger. Aber in Runde vier bis sieben holte er für sich mit zwei Punkten und zwei Remis den Sieg des Jugendturnieres. Auch Luca bewies sein Können und erspielte 2,5 Punkte. Damit erreichte er Platz drei in der Jugendwertung. Für Ben waren die Gegner sehr schwierig, aber trotzdem spielte er sehr ruhig seine Partien aus und landete auf den 4. Platz.

In der Uni-Meisterschaft ging Lorenz Wesener an den Start. Er erreichte dort den dritten Platz vor Enrico Lenk. Zum Ausgleich der doch langen Schachpartien ging es dann auf die Bowlingbahn. Dieser Sport ist auch bei den Schachspielern sehr beliebt. Ein weiteres Highlight für die Jungs war in der Freizeit die Teilnahme an einem Laser-Tag-Spiel.

Für die Schachjugend der TSG Gadebusch steht als nächstes Ziel die Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft in MV im Dezember im Vordergrund sowie Punktspiele der Jugend- und Bezirksliga. Das alljährliche Breitenschachturnier des Vereins findet am 29. Dezember 2018 um 10 Uhr in der Feuerwehr in Gadebusch statt. Dazu sind alle Schach begeisterte Kinder und Erwachsenen herzlich eingeladen.