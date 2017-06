Reiten : Viele zufriedene Gesichter

vergrößern 1 von 1 Foto: Jutta Wego 1 von 1

Über viele anerkennende Worte konnten sich am zurückliegenden Wochenende sowohl der Veranstalter des Reitturniers in Rehna, der RFV Gadebusch, wie auch der Rehnaer Reitverein freuen. Der ausdrückliche Dank beider Vereine gebührt den Mitarbeitern des Amtshofes Rehna um Michael Jürß, die den Reitplatz immer top pflegen – eine Anlage, die allen Ansprüchen, die ein hochrangiges Turnier stellt, genügt. Mit dem Team des First Responder der FFW Gadebusch hat der Reit- und Fahrverein Gadebusch einen neuen und zuverlässigen Partner, der kurzfristig und unkompliziert die medizinische Versorgung während der Veranstaltung übernahm. Diese Anstrengungen in der Vorbereitung wurden von den Aktiven durch sehr gute Leistungen honoriert.

In der Hauptprüfung am Sonnabend, ein S*-Springen nach Fehlerpunkten und Zeit, gingen 34 Reiterinnen und Reiter am Start. Bereits mit dem ersten Starter ging es rasant los – leider mit einem Springfehler für den amtierenden Landesmeister Benjamin Wulschner. Als einziger Gadebuscher Starter in diesem Feld bewältigten Michael Nagel und Quester den von Jörg Schreiter und Normen Diedering gestellten schweren Parcours fehlerfrei und behaupteten ihre 2. Position hinter dem Sieger Rainer Schulz von der Insel Fehmarn bis zum Ende der Konkurrenz.

Für das S*-Springen mit Stechen am Sonntag hatten 30 Reiter-Pferde-Paare gemeldet. Ganz nach den Wünschen der Parcoursgestalter blieben zehn von ihnen fehlerfrei und entschieden das Springen in einem spannenden Stechen. Der Sieger Christoph Lanske reitet für RSV Dersekow. Platz zwei für Christoph Maack/Kirch Mummendorf, Sechster André Plath/Insel Poel und Siebenter Michael Nagel, der mit Quester auf seinem rasanten Weg ins Ziel einen Springfehler machte.

In den Klassen L und M starteten Jugendreiter, die Potential für höhere Aufgaben erkennen lassen – wenn ihnen dann die dafür nötigen Pferde zur Verfügung stehen. An den ersten beiden Turniertagen konnten sich die Reiterinnen und Reiter mit ihren jungen Pferden gut in Szene setzen. Michael Nagel/Cocowäh, Birthe Makowei/Celina, Andreas Meyer/Donna und Christoph Maack (Kirch Mummendorf) freuten sich in den Springpferdeprüfungen über acht Platzierungen.

In dem in zwei Abteilungen am Freitagnachmittag ausgetragenen M*-Springen dominierten die Gadebuscher Reiter. In der 1. Abteilung wurde Birthe Makowei/Farah Vierte, die Plätze acht, neun und zehn gingen an Nico Kruse/Bentley, Frank Breiser/Linea und Mathias Wandschneider /Selfmade. Bemerkenswert und nicht alltäglich: für Mathias Wandschneider war es die erste M*-Prüfung in seiner noch jungen Reiterkarriere, die er gleich mit einer Schleife für den 10. Platz beendete. In der 2. Abteilung lieferten sich Michael Nagel und Christoph Maack ein spannendes Duell, das knapp von Maack in 48,18 Sekunden gewonnen wurde. Nagel und „Quester“ benötigen für ihre fehlerfreie Runde 48,41 Sekunden.



