reitsport : Das „weißgoldene Pferd“ gesichert

Großartige Erfolge feierten drei Reiter aus Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende bei den „Bonhomme Open“ in Werder an der Havel. Hallen-Landesmeister Ulf Ebel (Polzow) hat am Sonntag den sehr anspruchsvollen Großen Drei-Sterne-Preis gegen 49 deutsche Konkurrenten gewonnen. Nur der 37-Jährige und Harm Wiebusch (Fredenbeck) erreichten das Stechen. Wiebusch benötigte mit dem 12-jährigen Lanimo 40,33 Sekunden, die Ebel mit dem 13-jährigen Les Lennet um acht Zehntelsekunden unterbot und zur großen Freude, die bis nach Torgelow reichte, wo seine Ehefrau Anna Ebel-Jürgens am Start war, das Springen gewann.

von Thomas Willmann

erstellt am 28.Jun.2017 | 23:00 Uhr