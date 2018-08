fussball : Ein Dämpfer zur rechten Zeit

Lübzer SV kassiert zum Abschluss der Vorbereitung 1:7-Klatsche gegen FC FK René Schneider

von Thomas Willmann

06. August 2018, 23:00 Uhr

„Das war vielleicht gar nicht verkehrt, dass wir heute auf den Boden zurückgeholt wurden“, war man sich beim Fußball-Landesligisten Lübzer SV in der Mannschaftsauswertung direkt nach der klaren 1:7-Niederlage gegen das spielklassenhöhere Team vom FC Förderkader René Schneider einig. Nachdem es in der Vorbereitung zuvor sehr gut für den LSV gelaufen war, unter anderem stand ein 4:1-Sieg gegen den Verbandsligisten SG Aufbau Boizenburg zu Buche, bekam man im letzten Testspiel deutlich die Grenzen aufgezeigt.

„Sie waren schon eine Klasse besser, haben uns durch ihre geradlinige Spielweise und ihre flinken Leute permanent vor große Probleme gestellt“, räumte Remo Sahm neidlos ein. In der ersten Halbzeit sah der Lübzer Trainer allerdings auch gute Ansätze seiner Jungs. So hätte Jonas Holtkampf die Heimelf in Führung bringen können, als er den Ball in einer Eins-gegen-Eins-Situation mit dem FC-Keeper neben das Tor setzte. Wenig später schlug der Verbandsligist erstmals zu. Johannes Pagels, der in der Jugend noch unter Sahm in Lübz gespielt hatte, nutzte seine Schnelligkeit zum 0:1 (8.). In der Folge versuchten die Gastgeber, mitzuspielen und selbst Akzente zu setzen. Sahms Devise: „Wenn du dich in so einem Test nur hinten rein stellst, bringt dir das gar nichts.“ Durch einen Kopfball (35.) und einen weiteren schnörkellos ausgespielten Angriff (39.) erhöhten die Rostocker auf 3:0. Florian Schwarz hätte verkürzen können, scheiterte aber am Torwart. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff schien sich die Torlatte bei einem Schwarz-Schuss zum Spielverderber zu entwickeln. Doch Sven Sawatzki war zur Stelle und verwertete den Abpraller zum 1:3.

Zur zweiten Halbzeit gab es aus Sicht des Lübzer Trainers nicht mehr viel zu sagen. „Sie waren einfach frischer, haben uns laufen lassen und das wirklich gut gemacht.“ Beim Stand von 1:5 parierte LSV-Torwart Vincent Zabel einen Elfmeter, musste aber anschließend doch noch zwei weitere Male hinter sich greifen. Die letzten drei Treffer für die Förderkader-Kicker verhalfen dem vierfachen Torschützen Jonas Gottschalk zu einem lupenreinen Hattrick (65./82./90.).

In dieser Woche lassen es die Lübzer trainingsmäßig etwas ruhiger angehen, um mit der nötigen Frische am Sonntag in die neue Saison einsteigen zu können. Auftaktgegner auf dem Harbig-Sportplatz ist um 15 Uhr die SpVg Cambs-Leezen.