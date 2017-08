Lübzer SV : Jonas Holtkamp neuer FSJ-ler im Sportverein

vergrößern 1 von 1 Foto: beas 1 von 1

Nach einem Jahr steht beim Lübzer SV zum 1. September wieder ein Wechsel an. Lars Leuchtenberg hat im Rahmen eines Freiwilligen Jahrs im Sport im vergangenen Jahr die Arbeit des Vereins unterstützt. Er wird nun eine Vorbereitung auf eine Ausbildung zum Maler aufnehmen und dort seinen Mann stehen. Er übergibt den „Staffelstab“ an Jonas Holtkamp. Der engagierte Sportler spielt schon viele Jahre beim LSV in der Abteilung Fußball und hat sich auch schon als Trainer im Nachwuchs-Bereich profiliert. Er möchte im kommenden Jahr den praktischen Teil der Fachhochschulreife erwerben. Im Anschluss ist eine Ausbildung im sozialen Bereich geplant. Erste Projekt-Ideen hat er schon mit Vereinssportlehrer Uwe Ohlrich entwickelt. „Ich freue mich auf ein spannendes Jahr“, fasst er die Vorbereitungszeit zusammen.