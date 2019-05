Plauer SV Handball : Junge Trainer rücken nach

Handballabteilung zieht positives Saison-Resümee und blickt optimistisch in die Zukunft

von svz.de

28. Mai 2019, 23:19 Uhr

Die Handballabteilung des Plauer SV traf sich jetzt zu einer Versammlung, die mittlerweile Tradition hat. Am Ende einer jeden Saison lädt der Vorstand Trainer, Betreuer und Schiedsrichter ein, um Dank für die geleistete Arbeit zu sagen, die Saison auszuwerten und die neue zu besprechen.

Abteilungsleiter Rainer Wegner begrüßte knapp dreißig Ehrenamtler, die die acht Kinder- und Jugendmannschaften, drei Erwachsenenteams sowie die Trainingsgruppen Krümelhandball betreuen. Das Gesamtfazit fiel aus vielerlei Hinsicht positiv aus. So verlief der Punktspiel- und Trainingsbetrieb reibungslos. Mit Schiedsrichter Karl-Heinz Zühlke, der den Plauer SV landesweit als vertritt, Christina Hesse als Schiedsrichterin und Trainerin, Dominic Reu als sehr engagierten Jungtrainer und Kathrin Mach als Trainerin der Krümelhandballer, erhielten vier Mitglieder als Dankeschön Präsente für die geleistete Arbeit.

Hervorgehoben wurden die B- und D-Jugend-Handballer, die ihre Ligen auf dem zweiten bzw. dritten Platz beendeten. Erfreulich war die positive Entwicklung der Frauenmannschaft, die quantitativ und qualitativ Perspektive hat.

Der Blick in die neue Saison verheißt viel Verantwortung und Arbeit. Die Handballabteilung geht mit 14 Mannschaften in die Spielzeit 2019/20. Dazu kommen die Trainingsgruppen Krümelhandball und G-Jugend-Mix, die wieder donnerstags Sport treiben. „Mehr als 200 aktive Handballer im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich ist eine große Herausforderung für die Handballabteilung“, so Rainer Wegner.

Ein weiterer kontrovers diskutierter Versammlungspunkt war die einheitliche Ausrichtung aller Mannschaften in sportlicher und optischer Hinsicht. Mit einheitlichen Trikots aller Mannschaften soll mehr Identifikation und Zusammenhalt erreicht werden. Das wird ohne Zweifel ein finanzieller Kraftakt. Die Handballabteilung ist über jede Unterstützung dankbar. Unterstützung war auch das Stichwort des Vorstandes. Denn die ist angesichts der positiven Entwicklung der Mitgliederzahlen und Mannschaften dringen notwendig. So wird die Last der Aufgaben in Zukunft auf noch mehr Schultern verteilt und der Vereinsvorstand personell erweitert. Auch diesbezüglich konnte sich der Vorstand auf seine jungen Trainer verlassen. Zwei solcher Posten sind verantwortlich für die Gewinnung und Betreuung der Nachwuchsschiedsrichter und der Zeitnehmer/Sekretäre, ohne die der Vereine keine Punktspiele absolvieren könnte und womöglich Strafgelder an den Verband abführen müsste.

Der Handballabteilung des Plauer SV ist es erneut gelungen, zwei Handballcamps in die Seestadt zu holen. Vom 19. bis 20. Februar 2020 veranstaltet das Ballsportcentrum Robert Runge ein Ballcamp für 6 bis 9 Jahre alte Kinder. Vom 11. bis 13. Februar 2020 ist die Handballschule Chrischa Hannawald wieder zu Gast in der Seestadt und veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem PSV ein Handballcamp für 8- bis 14-Jährige.

In Kooperation mit einem Forstamt ist darüber hinaus die Aktion „Wald lebt“ geplant. Unter Einbeziehung vieler Vereinsmannschaften wird diese öffentlichkeitswirksame und offene Veranstaltung am 10. August und 17. August in der Zeit von 10 bis 12 Uhr angeboten.