Fußball Landesliga West : Lübzer siegen erneut auswärts

von Thomas Zenker

31. Oktober 2018, 23:58 Uhr

Den zweiten Auswärtssieg innerhalb von fünf Tagen fuhren die Lübzer Landesligafußballer gestern mit 2:1 beim FC Mecklenburg Schwerin ein. Bei den Lübzern musste wieder einmal ein Feldspieler den Kasten hüten. Danny Groth übernahm die Aufgabe und musste erst vier Minuten vor Schluss einmal hinter sich greifen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste per Doppelschlag mit 2:0 in Front. In der 55. Minute sorgte Lasse Kühl für das 1:0 und drei Minuten später war Jonas Holtkamp mit seinem sechsten Saisontreffer erfolgreich. In der Staffel West vergrößerten die Brauereistädter den Abstand auf die Abstiegsplätze auf vier Zähler, da weder der SV Blau Weiß Polz als Vorletzter, noch der FC Seenland Warin als Schlusslicht punkten konnten.