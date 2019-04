Handball Verbandsliga : Plauer SV besiegt Tabellenführer

von Onlineredaktion pett

10. April 2019, 23:54 Uhr

Plau am See | Das letzte Heimspiel der Verbandsligasaison gewannen die Handball-Männer des Plauer SV gegen den HSV Waren mit 31:27 (16:11). Die Gäste bleiben trotzdem Tabellenführer der Platzierungsrunde (7-12) vor den Seestädtern. Genau zu diesem Gegner, also zum Rückspiel, fahren die Plauer am letzten Spieltag (27. April). Zum Heimauftritt sponserten Thomas Wolf und die Mecklenburger Landküche 50 Liter Freibier für Fans und Spieler. Doch bevor sich Mannschaft ihr Bier genehmigen durfte, musste zunächst das Spiel bestritten werden. Vor heimischer Kulisse war ein Sieg fest eingeplant.

Den besseren Start hatten die Gäste (2:0), doch die Plauer fingen sich schnell, Kinzilo glich in der achten Minute zum 3:3 aus. Jetzt gewann Plau die Oberhand und konnte sich im Verlauf der ersten Hälfte nach und nach absetzen (10:8, 12:9, 14:10). Zwei Sekunden vor dem Halbzeitpfiff belohnte sich Günther und erhöhte auf 16:11. Die Halbzeitansprache war schnell beendet, denn viel gab es nicht zu verbessern. Lediglich der Angriff sollte noch strukturierter gestaltet werden. Prompt erhöhte Lenk auf 17:11. Jetzt kam der HSV einige Male über den Rechtsaußen zum Abschluss und der Vorsprung schmolz etwas.

In der Phase ereignete sich ein kleines Kuriosum: Bei beide Mannschaften verpassten den korrekten Pfiff des Schiedsrichters, als ein Wurf des Außen, der im Tor landete, als „abgestanden“ abgepfiffen wurde. Es hätte mit einem Abwurf vom Plauer Tor weitergehen müssen. Auf beiden Seiten war man aber der Meinung, das Tor sei gültig, sodass Plaus Torhüter Grabow den Ball an die Mitte zum Anwurf spielen wollte. Der Pass ging zu weit und landete beim Gegner. Dieser gab den Ball im Irrglauben des Anwurfs an Starke zurück, der damit zur Mittellinie lief und somit einen Schrittfehler beging.

Auch danach hatte die Heimmannschaft mit Unkonzentriertheiten zu kämpfen, seien es Wechsel- oder Schrittfehler. Als die Führung in der 46. Minute nur noch drei Tore betrug (23:20), nahm Möser-Rieck die Auszeit. Neu ausgerichtet, bauten die Plauer die Führung wieder aus (25:21, 27:22, 30:24). Die Gäste netzten im Anschluss noch dreimal ein und das Spielt wurde beim Stand von 31:27 abgepfiffen.

Plauer SV: Pidinkowski, Grabow M. (Tor); Richter, Starke 1, Grabow J. 3, Madaus 3, Lenk 5, Waack M. 1, Humboldt 1, Futterlieb 5, Reu 2, Waack J. 1, Kinzilo 5; 7m: Plau: 2/3, Waren: 4/7; 2-Minuten-Strafen: Plau: 2, Waren: 3; Zuschauer: 130