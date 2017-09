kegeln : „Zweite“ überraschte zum Ligastart

vergrößern 1 von 1 Foto: Rex Grützmacher 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 27.Sep.2017 | 23:00 Uhr

Einen ordentlichen Saisonbeginn legten die beiden Männermannschaften der Abteilung Kegeln des TSV Goldberg hin.

Die 1. Männermannschaft (Verbandsliga West) spielte in Bad Kleinen sehr homogen und geschlossen (zwischen allen sechs Spielern lagen lediglich 18 Holz Differenz). Bis zum vierten Starter sah es so aus, als könnten die Mildenitz-Städter sogar den zweiten Tagesrang erkämpfen, aber ein entfesselnd aufspielender W. Meinck (Tageshöchstholz mit 920, +80) schob die bis dahin drittplatzierten Teterower noch am KC Goldberg vorbei.

