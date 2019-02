Fußball-Verbandsliga : Auf den Punkt abgeliefert

Fußball-Verbandsliga, 17. Spieltag: Güstrower SC schlägt den FC Förderkader René Schneider mit 3:0 (0:0)

von Robert Grabowski

25. Februar 2019, 05:00 Uhr

So hatte sich der Güstrower SC den Auftakt in die zweite Saisonhälfte vorgestellt: Beim 3:0-Erfolg gegen den FC Förderkader René Schneider präsentierte sich die Mannschaft um Trainer Holger Scherz auf den Punkt topfit. „Ich habe ja vorher gesagt, dass es egal ist, was in der Vorbereitung war. Wichtig ist der erste Spieltag“, freute sich Scherz über den Auftritt seiner Elf. Aber auch die Gäste wussten zu überzeugen. „Es war ein sehr, sehr gutes Verbandsliga-Spiel. Da gehören immer zwei Mannschaften dazu“, erklärt Holger Scherz.

In der ersten Hälfte war es ein Duell auf Augenhöhe. Sowohl der GSC als auch der FC Förderkader erspielten sich gute Chancen. Die Gäste liefen die Güstrower immer wieder hoch an, doch die Hausherren wussten durch eine gute Raumaufteilung damit umzugehen. „Kurz vor der Pause hatten wir eine Phase, da wirkte meine Mannschaft nervös und unentspannt“, sagt Scherz. Dementsprechend appellierte der GSC-Coach in der Halbzeit an seine Mannschaft, die Geduld zu bewahren und wusste, dass sie trotz eines guten Spiels noch eine Schippe drauflegen musste.

Doch das Nervenkostüm wurde kurz nach Wiederanpfiff noch einmal auf die Probe gestellt. Sava-André Mihajlovic, sonst ein sicherer Schütze vom Punkt, scheiterte mit einem Foulelfmeter an Rostocks Torhüter Philip Fleischer (48.). Vier Minuten später war es aber soweit: Nach einem Eckball der Gäste schalteten die Güstrower blitzschnell um. Enrico Karg bediente Björn Plate mit einem Traumpass über 40 Meter, der ließ den Ball klatschen und Mihajlovic vollendet in gewohnter Torjägermanier. „Ein perfekter Konter“, resümierte Scherz. Darauf ruhten sich die Hausherren aber keineswegs aus und rissen das Spiel an sich. Jonas Reister (70.) und Ole Schuller (75.) erhöhten Mitte der zweiten Halbzeit auf 3:0 und machten die Sache zu einer eindeutigen Angelegenheit. „Endlich haben wir mal wieder zu Null gespielt gegen einen guten Gegner. Doch nicht nur das Ergebnis hat gepasst, sondern auch die Art und Weise“, freute sich Holger Scherz über den rundum gelungenen Start in die Restserie der Verbandsliga.

Bereits am kommenden Freitag geht es für die Güstrower weiter, dann beim TSV 1860 Stralsund (19.30 Uhr).

Güstrower SC: Florian Kirsch – Marvin Bartelt, Paul Fichelmann, Patrick Runzer, Enrico Karg (81. Henrik Löhning), Rico Keil (46. Jonas Reister), Tim Peters (85. Tim Schumacher), Sava-André Mihajlovic, Björn Plate, Ole Schuller, Björn Boy