Leichtathletik : Doppelerfolg mit Schönheitsfehler

vergrößern 1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

Einen Doppelsieg bei einer Deutschen Meisterschaft feierten die aus Güstrow stammenden Leichtathleten Henning (21) und Clemens (19) Prüfer schon einmal – 2013 in der U18, damals im Kugelstoßen. Jetzt wiederholten sie dieses Kunststück in der U23 mit dem Diskus (SVZ berichtete kurz). Und doch mochte bei den beiden Wahl-Potsdamern nicht so recht Feierstimmung aufkommen. Weil nämlich in Leverkusen die Reihenfolge umgekehrt war als vor vier Jahren in Rostock, ist die schon im Vorfeld befürchtete Situation eingetreten: Zur U23-Europameisterschaft fährt nur der jüngere Prüfer, den Geschwisterstart der früheren Mühl Rosiner LAC-Sportler wie schon bei der U20-EM vor zwei Jahren wird es nicht geben. Denn die erhoffte Steigerung des älteren Prüfers, immerhin der Deutsche Meister der vergangenen zwei Jahre, blieb aus.

Obwohl alle fünf Aspiranten auf das EM-Ticket am Start waren, kam der Wettkampf überhaupt nicht in Fahrt. Ein Grund war sicher die drückende Hitze um 30 Grad auf dem Nebenplatz, dazu kam mit 17 Startern ein großes Teilnehmerfeld, was allein den Vorkampf auf über eine Stunde ausdehnte. So trat das Kuriosum ein, dass sich trotz mäßiger Weiten an der Rangfolge auf den Medaillenplätzen vom ersten bis zum letzten Versuch nichts änderte. Niemand hätte gedacht, dass Clemens’ Vorgabe von 59,14 Metern schon den Sieg bedeuten würde. Der neue Meister übertraf auch als einziger die Normweite für die EM (59m) – sehr zum Ärgernis für Henning. Dessen 58,72m blieben zwar bis zum Schluss als zweitbestes Ergebnis stehen, was ihm unverhofft sogar Silber einbrachte. Für die EM-Nominierung aber hätten es mindestens drei Meter weiter sein müssen, um wenigstens annähernd an die von der Konkurrenz in diesem Jahr schon gezeigten Bestweiten heran zu kommen.

Einmal war allerdings auch Pech im Spiel: Bei Hennings dritten Versuch landete das Wurfgerät jenseits der 60er-Marke, jedoch rief der Ringrichter schon beim Abwurf laut „Ungültig!“, weil er wohl ein Übertreten wahrgenommen hatte. Trotz sofortig korrigierenden Eingreifens des Schiedsrichters hatten die Weitenmesser jedoch den Aufschlagpunkt der Scheibe offensichtlich nicht im Auge gehabt und achselzuckend diesen für alle ersichtlich um mehrere Meter nach vorne verlagert (57,08m). Zunächst konsterniert, nahm Henning das Malheur am Ende sportlich-fair auf, tauschte nach Wettkampfende eine versöhnende Geste mit dem Ringrichter aus. „Das gehört zum Sport dazu, das ist ja menschlich. Es hätte sowieso nicht gereicht, und mit meinen Weiten in diesem Jahr bin ich bei einer EM auch nicht konkurrenzfähig“, lautete das Fazit des 21-Jährigen.

Abgesehen von dem Aufreger um Henning Prüfers dritten Versuch, gab es dann doch noch einen „Knaller“: Mit dem letzten Wurf des Tages stellte sich der neue Titelträger mit 61,80 Metern noch ein standesgemäßes Zeugnis aus. Klar, dass Diskus-Bundestrainer Marko Badura den 19-Jährigen direkt nach dem Wettkampfende für die Bydgoszcz-EM (13. - 16. Juli) nominiert hat. Die schwierige Entscheidung über die Vergabe der Ticket-Nummern zwei und drei traf der Coach von Robert Harting folgerichtig nach dem Saisonverlauf. Und da sprach alles für Maximilian Klaus vom LV Erzgebirge sowie für den Magdeburger Torben Brandt, die als Dritter und Vierter (58,59m bzw. 58,21m) nur in Leverkusen und das auch nur knapp hinter Henning Prüfer geblieben sind.





von Eckhard Rosentreter

erstellt am 21.Jun.2017 | 05:00 Uhr