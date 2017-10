Rollkunstlaufen : Freud und Leid beim GSC

vergrößern 1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

von Robert Grabowski

erstellt am 13.Okt.2017 | 05:00 Uhr

Selbst ein Sturm rund um Hamburg und Umgebung konnte die rollschuhlaufenden Mädels und zwei Jungs des Güstrower SC nicht davon abhalten, zum 31. Bergedorfer Kürwettbewerb zu reisen. Es war ein Wettkampf, in dem Freud und Leid dicht beieinander lagen und es zu krankheitsbedingten Ausfällen kam. Wertungsrichtern, Eltern und Zuschauern wurde an beiden Wettkampftagen viel gezeigt.

So wurden die motivierten Supergirls Leni Kurrasch, Emi Haß, Luise Klein und Henriette Rosenstiel durch einen technischen Defekt an Luises Rollschuh ausgebremst und mussten ihr Showprogramm zu dritt anstatt zu viert abspulen. Dank des Verständnisses der Wertungsrichter konnten die vier Mädchen noch ein letztes Mal zu Superform auflaufen und landeten auf dem dritten Platz im Wettbewerb Jugend-Quartett. Das neu aufgestellte Jugend-Quartett „Carmen“ lief zum zweiten Mal ihr Programm und präsentierte den Zuschauern und Wertungsrichtern einen schwungvollen, feurigen spanischen Tanz und wurden mit Silber belohnt.

Die „Hexen“ wurden durch die Deutschen Meister in der Kategorie Jugend-Gruppen zu Höchstleistungen angespornt und erhielten für ihre großartig dargebotene Aufführung so hohe Noten wie noch nie.

Auch der „Charleston“ wurde in der Kategorie fantastisch und leidenschaftlich von den Mädels in Szene gesetzt und von Kampfgericht sowie Publikum begeistert aufgenommen. Sich auf dem ungewohnt glatten Boden in der Halle einzustellen, erforderte von allen Läuferinnen und Läufern höchste Konzentration. Nicht jedem Kind gelang dies gleich gut und so kam es auch zu dem einen oder anderen Sturz. Trotzdem gaben alle ihr Bestes und ließen sich den Kampfgeist dadurch nicht nehmen. Deshalb gab es am Ende doch auch einige Überraschungen auf dem Siegerpodest.

Güstrows rollsportbegeisterte Jungen Nick–Olaf Schmidt und Willi Lange boten ihre Küren souverän und beachtlich dar, auch wenn es für Willi der erste Wettkampf in seiner Rollschuhkarriere war. Sehr stolz nahmen sowohl er als auch Nick-Olaf den Goldpokal in Empfang.

Besonders freuten sich alle über einen Hattrick in der Gruppe der Nachwuchsklasse. Hier erliefen sich gleich drei GSC-Mädels einen Pokal. Gold gab es für Anna Tessnow, Silber für Sina Hoffmann und den Bronze nahm Frieda Geltmeier in Empfang.

Die Trainer Grit Rosenstiel, Susanne Klein, Kerstin Wittek und Dörthe Tessnow können nun alle auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Wettkämpfe sind abgeschlossen, so dass es jetzt intensiv an die Vorbereitungen für die große, das Jahr abschließende Gala „Weihnachten auf Rollen“ geht. Diese wird traditionell wieder am dritten Adventswochenende (16. und 17. Dezember) in der Sporthalle am Niklotstadion stattfinden.

Weitere Platzierungen

Anfänger Mädchen Gruppe 1:2. Lilly Hagemann5. Vanessa Zell6. Kira Ernst7. Marilu Butt8. Valerie GroppAnfänger Mädchen Gruppe 2:5. Mirija Bülow7. Zoe Pliquett9. Johanna StraußAnfänger Mädchen Gruppe 3-2:1. Alina Kresse3. Lea Kristin Uchneitz10. Meike ButtFreiläufer Mädchen Gruppe 1:2. Luisa Totzek4. Lyna PfitznerFreiläufer Mädchen Gruppe 2:2. Emi Haß4. Leni KurraschFreiläufer Mädchen Gruppe 3-1:5. Emma Wagner10. Kiara Zeitel11. Annie SaturenskiFreiläufer Mädchen Gruppe 3-2:5. Pia Buchholz7. Zoe Klawitter10. Lisa BorchertFigurenläufer Mädchen Gruppe 3:4. Vivien Zell5. Anna Hofmann8. Malene Haß15. Jette SchirnigKunstläufer Gruppe 1:10. Lilly PfitznerKunstläufer Mädchen Gruppe 2:5. Henriette Rosenstiel6. Leonie Müller10. Luise Klein12. Lilli Schmidt13. Tessa ZimmermannNachwuchsklasse Damen:5. Anabel Kurrasch8. Viktoria RosenstielJugend-Quartett:2. Carmen3. SupergirlsJugend-Gruppen:2. HexentanzShow Solo:2. Toxic Snake