Handball : GHV meistert Charaktertest

Güstrower Handball-Männer gewinnen trotz Doppelbelastung beim SV Warnemünde und gegen den Stavenhagener SV

von svz.de

26. Februar 2019, 05:00 Uhr

Charaktertest bestanden. Die Handball-Männer des Güstrower HV haben die Doppelbelastung Pokal und Liga bestens unter einen Hut bekommen und in beiden Wettbewerben jeweils einen Sieg eingefahren.

Das Viertelfinal-Duell beim SV Warnemünde war ein Wiederholungsspiel, nachdem in der Vorwoche das Tor des SVW den Geist aufgegeben hatte und zum Spielabbruch führte (SVZ berichtete ausführlich).

Zunächst war es wieder das erwartete Spiel auf Augenhöhe. Die Güstrower legten zwar immer wieder vor, doch die Warnemünder zogen nach. Bis zur 20. Minute (7:7) lagen beide Teams gleichauf. Geduldig und mit dem richtigen Auge für den richtigen Moment spielten die Güstrower ihre Angriffe fortan aus. Im Gegenzug agierten sie in der Abwehr entsprechend, um dem Gegner so wenig Lücken wie möglich zu überlassen. Bis zur Pause lagen die Gäste mit 10:13 vorne und sammelten in der Kabine Kraft für den zweiten Durchgang.

In der zweiten Hälfte wuchs der Abstand der Barlachstädter stetig weiter, so dass der Sieg immer näher rückte. In der 44. Minute war der Vorsprung bereits auf acht Treffer angewachsen. Diszipliniert spielten die Güstrower die Zeit runter. Durch den 28:22-Sieg war der Einzug ins Final Four perfekt. Im Pokalhalbfinale trifft der GHV in der heimischen Sport- und Kongresshalle auf den Stralsunder HV II.

Knappe 48 Stunden später stand für die GHV-Sieben das Punktspiel gegen den Stavenhagener SV auf dem Programm. Nach Anpfiff legten die Gäste mit dem ersten Treffer vor, bevor dann der Turbo der Hausherren gezündet wurde und sie auf 5:1 davon zogen. Die SSV-Männer kamen langsam auf Betriebstemperatur und holten nach und nach auf, wurden aber den Gastgebern nicht gefährlich. Güstrow agierte besonnen im Abwehrverhalten, ließ aber im Angriff noch einige Chancen liegen. Bis zum Pausentee hatten sich die Hausherren ein Polster von sieben Toren erarbeitet (17:10).

Dieser Vorsprung war dann Grundlage für eine zweite Halbzeit, in der die Güstrower nichts mehr anbrennen ließen. Eine Viertelstunde vor Spielende konnte die Stammsieben fast komplett auf der Bank Platz nehmen. Die sogenannte zweite Reihe zeigte, wie sie drauf ist. Sie stand kompakt in der Abwehr und nutzte fast jeden Fehler der Gäste gnadenlos aus. Am Ende stand ein souveräner 35:20-Sieg zu Buche und weitere zwei Punkte untermauern den ersten Platz der Güstrower in der MV-Liga.

GHV in Warnemünde: Thomas Haase, Oliver Mayer, Sebastian von Weiss, Dorian Froriep (2), Dominic Frahm, Clemens Golatowski, Paul Golatowski (1), Thomas Kahl, Tom Golatowski (1), Till Mallach (11), Tim Dethloff (11), Johannes Karl, Jonas Christ (2)

GHV gegen Stavenhagen: Thomas Haase, Oliver Mayer, Dorian Froriep (2), Dominic Frahm (3), Clemens Golatowski (4), Paul Golatowski (1), Thomas Kahl, Tom Golatowski (2), Till Mallach (3), Tim Dethloff (12), Moritz Langer (4), Johannes Karl (1), Jonas Christ (3)