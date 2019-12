Fußball-Verbandsliga : GSC in Schwerin gefordert

Fußball-Verbandsliga, 16. Spieltag: Güstrower Männer spielen heute um 19.30 Uhr beim FC Mecklenburg

von Robert Grabowski

13. Dezember 2019, 05:00 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga startet heute schon die Rückrunde. Am 16. Spieltag gastiert der Güstrower SC dabei um 19.30 Uhr beim FC Mecklenburg Schwerin. Gegen die Landeshauptstädter setzten sich die Barlachstädter im ersten Saisonvergleich noch mit 4:2 durch. An den letzten Auftritt im Sportpark Lankow vor etwas mehr als acht Monaten haben die Güstrower dagegen keine guten Erinnerungen, als sie 0:2 verloren. „Wenn ich so daran zurückdenke, wurden uns in dem Spiel die Grenzen aufgezeigt. Der FCM war in allen Belangen klar besser“, sagt GSC-Trainer Holger Scherz.

Nicht nur aufgrund der Jahreszeit ist das Schnee von gestern. „Wir haben unsere Lehren draus gezogen und wollen ein anderes Gesicht zeigen“, erklärt der Güstrower Coach. Angesichts der Tabellensituation ist eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten. Beide Mannschaften sind punktgleich (jeweils 28), wobei die Schweriner (+18) aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den Güstrowern (+13) stehen. Allerdings haben die 09er ein Spiel weniger absolviert. Der GSC kann ohnehin relativ befreit aufspielen, stattdessen stehen die Gastgeber unter Zugzwang. „Der FCM darf sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben, ansonsten wird der Abstand nach oben zu groß“, gibt Holger Scherz den Druck an den selbst ernannten Meisterschaftsanwärter weiter. „Aber genau deshalb erwarte ich einen hochmotivierten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir werden aber dagegenhalten“, gibt sich der 50-Jährige kämpferisch. Im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen den Malchower SV (4:4) ist dem GSC durchaus bewusst, dass er sich vor allem defensiv steigern muss. „Wir haben das ausgewertet und wollen das ändern“, erklärt Scherz. Personell kann er in diesem Auswärtsspiel nahezu aus dem Vollen schöpfen. Die Voraussetzung, dass es zu keinem Déjà-vu-Erlebnis kommt, sind als gegeben. Jetzt liegt es nur noch an der Güstrower Mannschaft, die Ideen ihres Trainers in die Tat umzusetzen.