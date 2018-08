Güstrower Jungspund schießt im Test sieben Tore

Der 18-Jährige Tim Peters sorgte beim 14:0 (9:0)-Erfolg des GSC gegen den PSV Ribnitz-Damgarten für die Hälfte aller Treffer

von Robert Grabowski

03. August 2018, 05:00 Uhr

Ohne ihren neuen Cheftrainer Holger Scherz (im Urlaub) präsentierte sich Fußball-Verbandsligist Güstrower SC im Testspiel gegen den PSV Ribnitz-Damgarten aus der Landesklasse in Torlaune und schickte den Gegner mit einer 14:0-Packung auf die Heimreise. Dabei fehlten beim GSC sogar noch einige Leistungsträger, sodass bei den Hausherren viele Nachwuchskräfte eine Chance bekamen, sich zu beweisen. Einer von ihnen schlug dabei voll ein: Der 18-jährige Tim Peters schoss sieben Tore und war erfolgreichster GSC-Akteur. „Er macht seine Sache sehr gut, ist unheimlich torgefährlich, weil er einfach weiß, wo er stehen muss. Im Abschluss ist er stark, körperlich muss er aber noch etwas zulegen, was aber in dem Alter ganz normal ist“, sagt Güstrows Kapitän Björn Plate, der den verhinderten Holger Scherz in den vergangenen zwei Wochen als Trainer vertrat. Am kommenden Sonntag (13 Uhr), im abschließenden Testspiel beim Doberaner FC, sitzt Scherz aber wieder auf der Bank und kann sich dann selbst ein Bild von seiner Truppe machen.

Gegen den PSV Ribnitz-Damgarten hatte er einen guten Spielaufbau verpasst, in dem die Güstrower den Ball gut laufen ließen und nur dann nach vorne spielten, wenn die Möglichkeit dazu da war. Das passierte dann häufig direkt, sodass der Gegner überhaupt nicht an den Ball kam. Neben den insgesamt sieben Treffern von Peters gingen die anderen Tore auf das Konto von Sava-André Mihajlovic (3), Marvin Mihajlovic (2), Lukas Möller und Anton Dopp.

Letztendlich bestätigten die Güstrower einfach nur das, was sich in der bisherigen Vorbereitung angedeutet hat: Alle Spieler ziehen an einem Strang. Auch die Eigengewächse des GSC wussten bisher zu überzeugen und deuteten ihr enormes Potenzial an. Das ist dann auch der Unterschied zu den zurückliegenden Jahren – die Kaderbreite ist spürbar gewachsen. Ausfälle wie die von Rico Keil, Marvin Bartelt, Michael Hintze oder Björn Boy können besser kompensiert werden.