Fussball : Laage steht vor dem Aufstieg

Landesklasse-Kicker gewannen gegen Pentz und Bölkow II, Güstrower Reserve holt nur einen Punkt

von Robert Grabowski

02. Mai 2018, 05:00 Uhr

In der Fußball-Landesklasse III kann der Laager SV den Sekt kalt stellen, denn der Spitzenreiter steht kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga. Rein theoretisch ist er noch nicht perfekt, rein praktisch schon, denn auch der SV Traktor Pentz und der Bölkower SV konnten den Mannen um Trainer Heiko Seeger und Andreas Knoch nicht das Wasser reichen.



Laager SV





In einer einseitigen Partie gelang den Laagern zunächst ein zu keiner Zeit gefährdeter 3:0-Heimsieg gegen den SV Traktor Pentz. Schon in der 5. Minute erzielte Christian Klein das 1:0 nach Vorarbeit durch Tim Renzsch. In der 9. Minute folgte gleich das 2:0 und wieder war es Christian Klein, der nach Kombinationzwischen Denny Ahrens und Tim Renzsch den Ball versenkte. Die Gäste waren danach zwar bemüht, aber torgefährlich waren sie nicht und die Laager Abwehr wirkte gut organisiert. Die Spielentscheidung folgte in der 35. Minute durch Matthias Schmechel. Nach einem Durcheinander im Strafraum der Gäste reagierte er am schnellsten und platziert schob er den Ball in die Maschen. Im zweiten Durchgang verschoss Tim Renzsch noch einen Elfmeter. ,,Bei besten Bedingungen haben wir gut zusammengespielt und absolut verdient gewonnen. In der Verwertung unserer Chancen hatten wir noch Luft nach oben, aber mit dem 3:0 kann man schon zufrieden sein“, sagt Mittelfeldspieler Willi Habel.

Laager SV: Christof Steinberg, Tommy Schwarz (69. Rico Wöstenberg), Tom Schwedt (80. Ronny Klein), Kevin Wiegold, Denny Ahrens, Robert Hinz, Willi Habel, Matthias Schmechel, Tim Renzsch (80. Norman

Müller), Fabian Knoch, Christian Klein



Bölkower SV II





Beim Bölkower SV II folgte gestern der nächste Dreier für Laage. Wieder traf Christian Klein doppelt (38., 63.), erhöhte sein Torekonto damit auf 28. Robert Hinz (22.) und Matthias Schmechel (89.) waren ebenfalls erfolgreich. „Wir haben hinten nichts anbrennen lassen und waren einfach die bessere Mannschaft. Zum Ende hin haben wir leider noch einige Chancen liegen gelassen“, sagt Andreas Knoch. Der BSV agierte aber der 48. Minute aber auch in Unterzahl, weil sich Anderson Costa Camelo zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ.

Insgesamt konnten die Bölkower nicht an den 5:2-Erfolg am Sonnabend gegen den PSV Röbel-Müritz anknüpfen. In dieser Partie erzielte Mark-Andre Brechlin einen Viererpack, dazu traf Tobias Barachini.

Bölkower SV II – PSV Röbel-Müritz: Lucas Frehse – Mark-Andre Brechlin, Daniel Iben (77. Christoph Fischer), Tobias Barachini (65. Tim Höppner), Maxmilian Schwaß (69. Daniel Eichhorn), Sebastian Peters, Steven Licher, Jens Beu, Stephan Kempke, Marcos De Noronha, Anderson Costa Camelo

Bölkower SV II: Lucas Frehse – Mark-Andre Brechlin, Daniel Iben, Tobias Barachini, Sebastian Peters, Fiete Fehlhaber, Jens Beu, Stephan Kempke, Steven Licher, Tobias Roberg (60. Andy Wichmann), Anderson Costa Camelo

Laager SV: Christof Steinberg – Rico Wöstenberg (78. Christopher Bartusch), Tom Schwedt, Kevin Wiegold, Denny Ahrens, Robert Hinz (77. Norman Müller), Willi Habel, Matthias Schmechel, Tim Renzsch, Fabian Knoch, Christian Klein (71. Ronny Klein)



Güstrower SC II





Nur einen Zähler aus zwei Spielen verbuchte die Verbandsliga-Reserve des Güstrower SC. „Einen glücklichen Punkt in der 93. Minute war nicht das Ziel der beiden Auswärtsspiele. Unsere junge Truppe bekam jeweils die Härte der Heimmannschaft zu spüren und kam damit nicht immer zurecht. Weiterhin ließen wir jeweils zu viele Chancen liegen. Demnach können wir uns nicht beschweren. Ich hoffe, die Jungs haben wieder vieles gelernt aus den beiden Spielen“, sagt GSC-Trainer Tom Hagemann nach der 1:2-Niederlage beim Brüeler SV und 1:1-Unentschieden beim SV Traktor Pentz. In Brüel erzielte Tim Peters seinen ersten Treffer im Herrennbereich (5.) und in Pentz sorgte Sebastian Koß für den späten Ausgleich (90.+3).

Güstrower SC II in Brüel: Florian Nack – Anton Dopp, Hannes Fichelmann, Tim Borgwart, Tim Peters, Ricardo Ludwig, Christian Hanke, Alexander Dietrich, Marvin Mihajlovic, Andy Süß (82. Toni Schreiner), Philipp Keup

Güstrower SC II in Pentz: Florian Nack – Anton Dopp, Hannes Fichelmann, Tim Borgwart (56. Jan Fornalik), Mathias Staben, Tim Peters, Ricardo Ludwig, Christian Hanke (80. Maximilian Bregulla), Marvin Mihajlovic, Sebastian Koß, Andy Süß