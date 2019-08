Leichtathletik : LAC ist stolz auf DM-Quartett

Zwei aktuelle und zwei ehemalige Mühl Rosiner starteten bei den Deutschen Meisterschaften in den Blockwettkämpfen in Lage

von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Für junge Leichtathleten sind die Deutschen Meisterschaften in den Blockwettkämpfen der U16 die erste Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen überregional zu messen. Auch Sportlern kleinerer Vereine wie dem LAC Mühl Rosin gelingt es regelmäßig, die DM-Normen zu übertreffen. Im letzten Jahr erfüllten die 14-jährigen Erik Hühnel und Nils Seefeldt bereits die Norm – allerdings wurden 2018 keine Blockmeisterschaften ausgetragen. Beide Athleten sind mittlerweile an die Leistungszentren Rostock (Erik) beziehungsweise Neubrandenburg (Nils) gewechselt und konnten sich in diesem Jahr wiederum qualifizieren: Erik Hühnel im Block Sprint/Sprung, Nils Seefeldt im Block Lauf.

Zudem gelang mit Ole Kay Burmeister (Block Sprint/Sprung, M14) und Leandra Kunkel (Block Wurf, W15) gleich zwei aktuellen LAC-Athleten der Sprung zur DM, Cheftrainerin Sabine Beutling begleitete damit praktisch vier Mühl Rosiner nach Lage (Nordrhein-Westfalen).

Zuerst ging Leandra an den Start. Ihre Stärken liegen eindeutig in den Wurfdisziplinen. Im Kugelstoßen und Diskuswurf ist sie die amtierende Landesmeisterin ihrer Altersklasse. In Lage war der Wettkampf mit der 1kg-Diskusscheibe ihr stärkster Auftritt: die 31,50m waren die neuntbeste Weite und stellen zudem persönliche Bestleistung und Vereinsrekord dar. In den anderen Disziplinen (100m, Weitsprung und 80m-Hürden) blieb Leandra unter ihren Möglichkeiten; 2.375 Punkte ergaben im Endklassement Platz 25.

Ole Kay Burmeister startete mit einer guten 80m-Hürdenzeit in den Wettkampf – ließ allerdings dann im Hochsprung Punkte liegen: nach übersprungenen 1,50m ließ Ole die 1,53m aus – scheiterte aber an der nächsten Höhe drei Mal. Mit Bestleistungen über 100m (12,12sec) und im Speerwurf (35,56m) kämpfte er sich wieder ran – blieb aber als Neunter mit 2676 Punkten knapp hinter dem erweiterten Podest (Rückstand auf Platz 8: zwei Punkte).

Sowohl Erik Hühnel (1.LAV Rostock) als auch Nils Seefeldt (SC Neubrandenburg) wurden in der Endabrechnung Fünfter.

Ein weiterer „Ehemaliger“ ist übrigens am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der Mehrkämpfer am Start: Marius Schulz vom SC Neubrandenburg tritt im Zehnkampf der U18 an und möchte diesmal in Ulm ein besseres Resultat als im Juli erzielen – dort belegte er bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Platz 9 im Weitsprung und Platz 14 über die 110m-Hürden.