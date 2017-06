Reitsport : Reitverein Güstrow rüstet sich

vergrößern 1 von 1 Foto: Jutta Wego 1 von 1

Seit 66 Jahren gibt es in Güstrow organisierten Pferdesport. Reiterpersönlichkeiten von internationalem Format wie Fredo Kasten und andere gingen aus der Barlachstadt hervor. Gegenwärtig macht eine ganz junge Reitergeneration wie Emelie Bürenheide, Hermine Burchard oder Hannah Gebauer mit vielen Erfolgen auf sich aufmerksam.

Auch als Turnierstandort hat Güstrow einen großen Namen. Ältere Pferdefreunde erinnern sich noch an die legendäre DDR-Meisterschaft im Jahre 1962, als der Meistertitel im Springen noch mit Pferdewechsel entschieden wurde. Engagierte Pferdefreunde haben die Pferdesporttradition in Güstrow bis in die heutigen Tage erhalten und das traditionsreiche Turniergelände am Bürgerhaus weiterentwickelt. Einst am Spaldingsplatz angesiedelt, ist das gesamte Domizil des Vereins, in Mitten eines neu errichteten, modernen Hallen- und Stallkomplexes, seit vielen Jahren an der „Schützenwiese“ beheimatet.

Für seine Vorbildwirkung im Land erhielt der Verein hohe Auszeichnungen. Die Namen Manski und Kellner sind vordergründig zu nennen, wenn man von den Menschen spricht, die den Pferdesport in Güstrow nach 1990 durch zähes Ringen mit Behörden in sicheres Fahrwasser führten. Inzwischen dezimiert und gesundheitlich gezeichnet, hoffen sie nun, dass eine neue Generation das verantwortungsbewusst weiterführt, zu dem sie die Grundlagen geschaffen haben.

Unter neuer Vereinsführung wird das diesjährige Reitturnier in Güstrow ausgetragen. 30 Prüfungen und Wettbewerbe stehen unter Leitung der neuen Vereinsvorsitzenden Corinna Elies, sowie Birgit Manski und Maik Osterloh, auf dem Programm. 14 werden auf den beiden Dressurvierecken ausgetragen, 16 auf dem Springplatz. Drei Springen der mittelschweren Klasse sind die sportlichen Höhepunkte auf dem Springplatz. Darunter der mit 1.300 Euro dotierte Große Preis eines Mäzens aus der Schweiz, der dem Verein seit Jahren auf besondere Weise verbunden ist. Titelverteidiger ist der Gadebuscher Michael Nagel. In diesem Jahr werden der einheimischen Ramona Schilloks große Chancen eingeräumt, die auch Mitglied im neuen Vereinsvorstand ist.

Die Dressur nimmt in Güstrow traditionell einen erfreulich hohen Stellenwert ein. Eine Herzenssache von Birgit Manski, gehörte sie doch in jungen Jahren zu den erfolgreichsten Dressurreiterinnen im ehemaligen Bezirk Schwerin. Zwei M- und drei L-Dressuren drücken dieses Anliegen aus. Güstrow ist auch Station der Pony-Cups in Dressur und Springen, die vom Förderverein für Reiter und Jungzüchter des Landes ausgelobt werden. Auch den jüngsten Reitern und Einsteigern in den Turniersport stehen sieben Wettbewerbe zur Verfügung.

Das Meldeergebnis steht noch nicht fest. In den beiden letzten Jahren war der Zulauf mit bis zu 280 Reitern und mehr als 1.000 Meldungen sehr hoch.