Volleyball : Teilerfolg für den SCL

Drei Punkte für die Volleyball-Damen des SC Laage in der Landesklasse Ost

von svz.de

14. März 2019, 05:00 Uhr

Am vorletzten Spieltag der Saison in der Landesklasse verbuchten die Volleyball-Damen des SC Laage in heimischen Gefilden drei weitere Punkte. Voller Kampfgeist reisten auch die gegnerischen Mannschaften des TSV Malchin und des SC Neubrandenburg III an und bestritten das erste von drei Spielen. Mit ausgeprägter Technik setzte sich die Mannschaft des SCN III mit 3:0 durch.

Dann ging es für die Damen des SC Laage ran ans Netz und sie wollten es dem TSV Malchin auf gar keinen Fall gleichtun, sondern mit einem klaren Sieg in den Spieltag starten. Doch es kam anders: Sie gaben einen nach dem anderen Satz an den SCN III ab und verloren zwar mit steigender Punktezahl, aber dennoch eindeutig mit 0:3 (16:25, 19:25, 22:25).

Es galt, diese Pleite schnell abzuschütteln und wieder voll motiviert in das nächste Spiel zu starten. Ganz klar ging der erste Satz mit 25:10-Punkten an die Laager Damen. In dem Glauben, dass sie nun ein leichtes Spiel haben, drehten die Malchinerinnen den Spieß viel zu einfach um und holten sich den zweiten Satz mit 25:22. Hier zeigte sich, dass es immer noch arge Probleme in der Feldabwehr gibt. Die Bälle gelangten einfach nicht zur Stellerin, wodurch auch kein präziser Angriff erfolgen konnte. Im dritten Satz kämpfte sich der TSV Malchin erneut zeitweise dicht heran, doch die Laager Damen ließen sich den Satz nicht nehmen und gewannen mit 25:15. Im nächsten Satz sorgten die Laagerinnen für klare Verhältnisse (25:12) und verbuchten somit drei Punkte auf das eigene Tabellenkonto.

Die Saison 2018/19 neigt sich nun fast dem Ende. Ein letzter Spieltag steht noch aus, doch an die Tabellenspitze, die der ESV Turbine Greifswald II anführt, haben die Damen des SC Laage keine Chance mehr heranzukommen. Trotz alledem heißt es, den derzeitigen 4. Platz auszubauen und weitere wichtige Punkte zu erkämpfen.

SC Laage: Manuela Reichelt, Jana Fischer, Michaela Freudenreich, Maxi Blankenburg, Jeanette Cichalla, Magrit Fischer, Nancy Kelm