Zu viele Chancen verballert

Fußball-Verbandsliga, 16. Spieltag: Güstrower SC verliert unnötig beim FC Mecklenburg Schwerin mit 0:3

von Robert Grabowski

16. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Eine Niederlage von der bitteren Sorte kassierte Fußball-Verbandsligist Güstrower SC zum Rückrundenstart beim FCM Mecklenburg Schwerin. „Es ist ärgerlich, denn wir waren keine drei Tore schlechter“, so der Kommentar von GSC-Trainer Holger Scherz nach der 0:3-Auswärtspleite in der Landeshauptstadt.

Lediglich in den ersten 20 Minuten hatten die Güstrower ein paar Anpassungsprobleme. „Wir mussten uns erst an den Rasenplatz gewöhnen, weil wir ja schon eine gefühlte Ewigkeit nur noch auf Kunstrasen trainieren und spielen“, erklärt Holger Scherz. In dieser Phase gerieten die Gäste auch schon mit 0:1 in Rückstand. Tino Witkowski hatte für die Hausherren getroffen (12.). Doch je länger das Spiel dauerte, umso besser kamen die Güstrower rein. Tim Peters und Sava-André Mihajlovic hatten in Durchgang eins insgesamt drei Chancen, den GSC sogar in Führung zu schießen.

„In der zweiten Halbzeit wollten wir trotzdem noch eine Schippe drauflegen, weil wir gemerkt haben, dass Schwerin nicht so gut drauf war“, erzählt Holger Scherz. Stattdessen dauerte es nach dem Seitenwechsel nur neun Minuten, bis wiederum Witkowski den Ball im Güstrower Tor unterbrachte. „Im Normalfall lässt man dann die Ohren hängen, das haben wir aber nicht. Wir waren immer weiter dran, haben die Bälle aber nicht sauber ausgespielt“, erklärt Scherz. Auch bei den Torabschlüssen fehlte weiterhin die Genauigkeit. Vor allem Sava-André Mihajlovic klebte das Pech an den Füßen. Er allein hätte das Spiel zu Gunsten der Gäste drehen können. „Ich glaube, wir hätten die ganze Nacht durchspielen können und kein Tor geschossen“, hadert Scherz mit dem nicht vorhandenen Abschlussglück. Neun Minuten vor dem Ende machten dann die Schweriner alles klar. Tim Queckenstedt traf zum 3:0-Endstand. „Das hört sich jetzt doof an, aber defensiv waren wir wieder richtig in der Spur, haben gut verteidigt. Diesmal hat es aber vorne nicht gereicht“, sagt Holger Scherz. Ganz nach der alten Fußballweisheit: Wenn man keine Tore schießt, kann man auch nicht gewinnen. Ein wenig ratlos waren die Barlachstädter dennoch. „Da verlierst du 3:0 und weißt gar nicht, warum“, gesteht Holger Scherz. Während der Winterpause hat der 50-Jährige aber ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, um dann gut erholt in die zweite Saisonhälfte zu starten.

Güstrower SC: Kirsch – Bartelt, Mazarin, Bildhauer, Schumacher (60. P. Möller), Weidmann, Peters, Reister, S.-A. Mihajlovic, Plate, Boy (82. Runzer)