freizeitsport : Auch ein Kinderwagen rollte mit

Bei der 23. Tour „Rund um den Schaalsee“ genossen 39 Läufer und Radler die Schönheiten der Landschaft

von Thomas Willmann

22. August 2018, 23:00 Uhr

Laufen, Radfahren oder eine Kombination von beidem: Das war auch bei der 23. Auflage wieder jedem Teilnehmer der Tour „Rund um den Schaalsee“ frei gestellt. Früh aufstehen hieß es allerdings. Der Startschuss fiel morgens um halb acht am Zarrentiner Badestrand. Der Einladung der Wittenburger TSG-Laufgruppe waren 37 Gleichgesinnte gefolgt, aus der näheren Umgebung und aus befreundeten Vereinen, wie der Laufgruppe Schwerin oder dem Möllner SV.

Noch das obligatorische Gruppenfoto geschossen und der sportlich kurz gehaltenen Begrüßung und Einweisung von Martin Pankow gelauscht, dann ging es bei angenehmen äußeren Bedingungen auf die Strecke. Die kam mit 42 Kilometern der klassischen Marathondistanz sehr nahe und wurde von dem ein oder anderen als willkommene Vorbereitung genutzt.

Es ging an diesem Tag aber weder um Zeiten und Platzierungen. Der Spaß an der Bewegung stand im Vordergrund. Und das Genießen der Landschaft, die auf dieser Runde reichlich Hingucker zu bieten hat. Für eine Besonderheit sorgte Martin Prösch, der die komplette Strecke in Laufschuhen meisterte und gleichzeitig noch einen „Fahrgast“ transportierte. Töchterchen Melia genoss es, vom Papa im Kinderwagen kutschiert zu werden. Zwischendurch übernahm auch mal der Opa, Kurt Tschiltschke, die Chauffeurs-Rolle.

Die Läufer- und Radler-Kolonne war dank der Unterstützung von Jens und Dirk Peter Prösch bestens abgesichert. Sie bildeten mit ihrem Transporter gewissermaßen die Nachhut, transportierten nicht nur Fahrräder, sondern versorgten die Teilnehmer darüber hinaus mit Erfrischungsgetränken.

Ob nun Läufer oder Radler, am Ende der Tour durfte sich jeder über eine Erinnerungsmedaille freuen. Man verabschiedete sich mit der Ankündigung und festen Absicht, im nächsten Jahr an gleicher Stelle die dann 24. Schaalseerunde in Angriff nehmen zu wollen.