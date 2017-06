motorsport : Auf großer Bühne gut präsentiert

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Nicht gerade vom Wetter verwöhnt waren die Motocrosser am Wochenende in der Vellahner Heide. Die hochkarätige Veranstaltung mit Läufen zur Quad-Europameisterschaft, den deutschen Meisterschaften der 65- und 85-ccm-Klasse sowie dem traditionellen Heidepokal (gleichzeitig Landesmeisterschaft MX1) hätte ohne Frage etwas mehr Sonnenschein verdient gehabt. Stattdessen sorgte insbesondere der ziemlich verregnete Sonntag für schwierige Bedingungen. Das galt natürlich in erster Linie für die Fahrer, aber auch die vielen Helfer und nicht zu vergessen die Zuschauer mussten sich arrangieren.

von Thomas Willmann

erstellt am 26.Jun.2017 | 23:00 Uhr