fussball : Chaoten sorgen für Spielabbruch

Nach Angriffen gegen Ordner pfeift Schiedsrichter Landesklassenpartie zwischen SV Warsow und BSG Empor Grabow nicht wieder an

von Thomas Willmann

17. September 2018, 23:00 Uhr

Das fußballerische Geschehen in der Landesklasse IV trat am vierten Spieltag in den Hintergrund, wurde vom Spielabbruch der sonntäglichen Partie zwischen SV Warsow und BSG Empor Grabow überlagert. Nachdem betrunkene Zuschauer einen Schiedsrichterassistenten und sogar Kinder beleidigt und Ordner tätlich angegriffen hatten, verließen die Unparteiischen und beide Mannschaften in der 61. Minute beim Stand von 1:1 das Feld. Die gerufene Polizei war relativ schnell vor Ort und nahm die Randalierer in Gewahrsam.

„Das hatte dieses tolle Spiel wirklich nicht verdient“, sprach der Warsower Trainer Frank Schomann von einem unglaublichen Vorgang. Das Geschehen auf dem Platz inklusive des fehlerfrei agierenden Schiedsrichtertrios habe keinerlei Anlass für derartige Ausraster gegeben. „Ich muss an dieser Stelle mal eine Lanze für Empor brechen. Mannschaft und Verantwortliche haben sich super, einfach vorbildlich verhalten und noch versucht, diese Leute zu beruhigen.“ Ohne Erfolg. Man habe daraufhin die Polizei gerufen, die mit großem Aufgebot gekommen sei. Der angegriffene Ordner habe Anzeige erstattet.

Die Gäste nahmen in einer Erklärung, die Pressewart Harald Kleemann formulierte, Stellung zu dem Vorfall: „Die BSG Empor Grabow verurteilt das Verhalten dieser sogenannten ,Fans’ auf das Schärfste. Die Verursacher des Spielabbruchs gehören nicht zur Empor-Fangemeinde. Einige unserer wirklichen Fans unterstützten die Ordner des SV Warsow bei ihrer Tätigkeit. Die BSG Empor steht für fairen Sport, was auch an den sozialen Projekten des Vereins ersichtlich ist. Wir lassen uns das bisher Erreichte nicht von Personen kaputt machen, die in einer Sportstätte nichts verloren haben.“

Wie es in Sachen Spielwertung jetzt weiter geht, erklärt Staffelleiter Thomas Schuldt: „Der Schiedsrichter schreibt einen Sonderbericht, zudem können beide Vereine eine Stellungnahme abgeben.“ Die Entscheidung fällt zwingend vor dem Sportgericht, das grundsätzlich alle Verstöße gegen Ordnung und Sicherheit verhandelt. Schuldt ist seit 1993 als Staffelleiter im Bezirks- und Landesfußball engagiert. „Auf Landesebene hatten wir so etwas wohl schon einmal. Aber an einen konkreten Fall in meinem Bereich kann ich mich nicht wirklich erinnern.“ Er hofft, dass Spielabbrüche aus dem in Warsow gegebenen Anlass im MV-Fußball auch künftig etwas Außergewöhnliches bleiben.



TSV Empor Zarrentin – SVF Neustadt-Glewe 3:2





Ziemlich aufgeheizt war die Atmosphäre auch in Zarrentin. Der Schiedsrichter verwies einen Neustädter Betreuer von der Bank, zeigte insgesamt neun gelbe Karten und einmal Gelb/Rot. Den Sieg stufte man bei Empor als glücklich, aber verdient ein. Beide Mannschaften setzten voll auf die Offensive. Nach zwei vergebenen klaren Chancen (12. und 17.) brachte Daniel Rotermann die Heimelf auf Vorarbeit von Tim Schmal in Führung. Als die Heimelf in der Folge etwas nachließ, wurden die Fortschrittler in gleichem Maße stärker. Christopher Muuß bewahrte sein Team mit pariertem Freistoß vor dem Ausgleich, kurz vor der Pause setzte ein Neustädter den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor.

Richtig turbulent entwickelter sich die zweite Halbzeit. Ein Gästespieler wurde wegen wiederholten Foulspiels früh des Feldes verwiesen. Der gut in Szene gesetzte Daniel Rotermann erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 (63.). Doch die Neustädter steckten nicht auf. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke verkürzte Andreas Timm per Distanzschuss (81.). Auch das 3:1 durch einen abgefälschten Freistoß von Christoph Göhner (84.) bedeutete noch keine Entscheidung. Als Empor im Anschluss an eine Ecke nicht klären konnte, war erneut Andreas Timm zur Stelle und leitete mit dem 3:2 (86.) eine hektische Schlussphase ein. In der sechsminütigen Nachspielzeit hätte der Gäste-Keeper aus Zarrentiner Sicht für eine Tätlichkeit statt Gelb eigentlich Rot sehen müssen. Die Heimelf war letztlich froh, dass zwei letzte Neustädter Chancen nicht mehr zum Erfolg führten und man die knappe Führung ins Ziel brachte.



Wittenburger SV – Einheit Crivitz 1:0





Man konnte sie fast hören, die Steine, die Spielern und Verantwortlichen des Wittenburger SV nach dem ersten Saisonsieg vom Herzen plumpsten. Die Nervosität wurde zunächst nicht geringer, als Michael Wosniak mit einem wenig platzierten Foulelfmeter am Crivitzer Torwart scheiterte (15.). Doch der WSV setzte den Gegner weiter unter Druck. Und als sich Florian Saß den Ball erkämpfte und auf Ricardo Schlichting ablegte, hieß es 1:0 (29.). Die Gäste trugen ihren Teil zu einem guten Spiel bei, kamen aber zu keinen nennenswerten Chancen.

Nachdem Martin Seemann in der 60. Minute das 2:0 verpasst hatte, weil er sich den Ball in einer Eins-zu-Eins-Situation einen Tick zu weit vorlegte, verkrampften die Wittenburger ein wenig und konnten von Glück sagen, dass Einheits Marcel Gebert einen Kopfball über das Tor setzte (80.). In der Schlussminute zog sich ein Crivitzer eine Schulterverletzung zu und wurde ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht (gute Besserung).