Radball : Dritter Platz reichte fürs Ticket

Lüblower U17-Radballer Toni Herrmann und Lars Richter haben sich für das Halbfinale der deutschen Meisterschaften qualifiziert

von Thomas Willmann

04. April 2018, 23:57 Uhr

Ihr wichtigstes Ziel haben Toni Herrmann und Lars Richter erreicht. Die jungen Radballer vom SV Wanderlust Lüblow stehen im Halbfinale der deutschen U17-Meisterschaften. So ganz wunschgemäß lief es allerdings beim Viertelfinalturnier in Luckenwalde nicht. Statt des angepeilten zweiten Platzes sprang nur Rang drei heraus. Das bedeutet, dass auf Herrmann/Richter das etwas schwerere Los wartet, wenn es bereits am kommenden Wochenende um den Einzug in das Finale der acht besten Teams geht.

Den ganzen Artikel lesen Sie am Donnerstga im Lokalsport der SVZ.