Hagenower SV : Für schöne Bescherung gesorgt

Verbandsliga-Handballer des Hagenower SV bringen Tabellenzweitem aus Schwerin mit 31:28 die erste Saisonniederlage bei

von Onlineredaktion SVZ

12. Dezember 2018, 23:29 Uhr

Die Verbandsliga-Handballer des Hagenower SV haben ihr Sportjahr mit einem Überraschungscoup abgeschlossen. In heimischer Halle brachten sie dem bis dato verlustpunktfreien Tabellenzweiten, der SG HB Schwerin-Leezen, durch ein 31:28 die erste Saisonniederlage bei.

Die Hagenower packten von Beginn an in der Deckung entschlossen zu. Den routinierten Gästen schmeckte vor allem die offensive Abwehrvariante des Gegners nicht. Immer wieder wurden Querpässe abgefangen und zu Kontern genutzt. Da man sich im Eins-gegen-Eins mit dem Schweriner Torhüter zunächst einige Fehlwürfe leistete, blieb die Anfangsphase noch ausgeglichen. Relativ schnell zog der HSV aber durch schnelle Konter auf 10:4 davon (13.) und führte nach den ersten 30 Minuten dank eines weiteren Sechs-Tore-Laufes dann sogar mit 16:8.

Die Pause tat dem Hagenower Spielfluss allerdings gar nicht gut. Schwerin richtete sich taktisch neu aus, nahm zwei HSVer per Manndeckung aus dem Spiel. Der Gastgeber reagierte mit Verunsicherung und Nervosität, leistete sich 13 Fehlwürfe beziehungsweise technische Fehler. Auch eine Auszeit brachte keine sichtbare Besserung. Die Gäste verkürzten auf 15:17 (40.). Mehr noch, sie glichen zum 20:20 aus (46.) und zogen durch Alexander Köhns achten verwandelten Siebenmeter sogar auf 22:21 vorbei (49.). Am Ende hatte Köhn zehn seiner 14 Tore vom Punkt erzielt. Es sollte allerdings die einzige Schweriner Führung bleiben. Das Spiel kippte an dieser Stelle nicht, der von den HSV-Fans befürchtete Leistungseinbruch blieb aus. Florian Schilling forderte die Gäste-Abwehr mit seinen Dribblings, Bastian Brink glänzte als Anspieler, und Richard Rinke drehte im Abschluss richtig auf. Er lieferte sein bisher wohl bestes Spiel im Männerbereich ab und erzielte in der Schlussphase sechs seiner insgesamt elf Tore. Bis zum 26:26 stand die Partie auf der Kippe. Dann sorgten zwei Rinke-Tore und ein von Tim Koch verwandelter Siebenmeter für das vorentscheidende 29:26 (58.). Diesen Drei-Tore-Vorsprung brachten die Hagenower ins Ziel.