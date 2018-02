Ringen : Hohes Niveau auf Lübtheener Matten

Mehr als 200 Ringer kämpften bei norddeutschen Meisterschaften um die Titel

von Thomas Willmann

27. Februar 2018, 23:25 Uhr

Schon die Probleme bei der Parkplatzsuche machten deutlich: In der Lübtheener Hans-Oldag-Halle muss wieder richtig was los sein. „Schuld“ waren einmal mehr die Ringer. Der RV Lübtheen präsentierte die norddeutschen Einzelmeisterschaften in den Altersklassen Männer, Jugend A und Jugend B/C. Da diese Titelkämpfe „offen“ ausgeschrieben waren, konnten auch Sportler außerhalb der Nordgruppe (Hamburg, Berlin, Schleswig-Holstein, Hamburg) mitmischen. Stark vertreten waren zum Beispiel die Brandenburger Vereine. Selbst Athleten aus dem Rheinland (WKG Metternich/Rübenach/Boden) und aus Polen (Technik Switwin) konnten begrüßt werden.

Den vollständige Text lesen Sie in der Mittwochausgabe der Schweriner Volkszeitung.