kegeln : In dramatischem Finale doch noch aufgestiegen

Lübtheener SV zieht im Abschlussturnier an punktgleichen Goldbergern vorbei

von Thomas Willmann

26. Februar 2018, 23:00 Uhr

Was für ein Finale. Mehr Dramatik, als beim Abschlussturnier der Kegel-Verbandsliga in Schwerin geht kaum. Für den Lübtheener SV endete eine Saison, in der man durch ein Wechselbad der Gefühle ging, mit einem unerwarteten Happyend. Die Concorden schaffen als Staffelsieger erstmals den Aufstieg in die höchste MV-Landesspielklasse.