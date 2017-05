Pferdesport : In Redefin geht’s wieder um Titel

vergrößern 1 von 1 Foto: jutta wego/ARCHIV 1 von 1

Das internationale Pferdefestival in Redefin war auch in diesem Jahr ein Volltreffer. Die rund 13 000 Zuschauer bekamen Reitsport vom Allerfeinsten geboten. Sie bejubelten unter anderem die Erfolge von Heiko Schmidt (Neu Benthen) und Holger Wulschner (Passion), die mit ihren Siegen in den höchstdotierten Weltcup-Springprüfungen, im Championat von Lübzer und dem Großen Preis der Kreditbank, die Herzen der MV-Reitsportanhänger höher schlagen ließen.

Gemessen an diesen drei aufregenden Tagen ist auf dem Gelände des Landgestüts erst einmal wieder etwas Ruhe eingekehrt. Das gilt allerdings nur bis Anfang Juli. Dann sorgt das 28. Landesturnier von Mecklenburg-Vorpommern für einen weiteren pferdesportlichen Jahreshöhepunkt. Die Großveranstaltung ist zum dritten Mal in Redefin zu Gast.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Montagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 28.Mai.2017 | 23:00 Uhr