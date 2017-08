ringen : Lübtheener Männer schwitzen für die Bundesliga

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Mit dem Auswärtskampf im bayrischen Westendorf starten die Ringer des RV Lübtheen am 2. September in die Bundesliga-Saison. Die Lindenstädter sind in der neu eingeführten höchsten Wettkampfklasse des Deutschen Ringerbundes (DRB) der Staffel Südost zugeordnet. Zum Vorbereitungsprogramm gehörte ein dreitägiges Trainingslager in der heimischen Hans-Oldag-Halle, bei dem neben den Lokalmatadoren auch Sportler aus Halle, Berlin, Hamburg und Rostock auf die Matte gingen.

von Thomas Willmann

erstellt am 01.Aug.2017 | 23:00 Uhr