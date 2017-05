MC Ludwigslust : Motorsportler präsentieren sich

vergrößern 1 von 1 Foto: heiko stahl 1 von 1

Auf dem Ludwigsluster Motodrom ist in diesem Jahr mächtig was los. Auch in Sachen Nachwuchsarbeit geben die Lindenstädter richtig Gas. Um anstehende Projekte vorzustellen, lädt der Club am Sonntag, von 9 bis 13 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein. Weil sich auf dem Gelände Motocross und Speedway vereinen, gibt es allerlei zu entdecken. Fahrer aus beiden Lagern zeigen ihr Können, stehen Rede und Antwort. Der MC-Vereinsvorsitzende Joseph Zimmermann freut sich besonders, an diesem Tag die neue Motocross-Kinderbahn zu eröffnen: „Jetzt können wir mit unserem neuen Kids-Projekt Kindern ohne Fahrerfahrung den Sport näher bringen und gleichzeitig den bereits erfahrenen jungen Motocrossern optimale Bedingungen bieten.“

von Thomas Willmann

erstellt am 25.Mai.2017 | 23:03 Uhr