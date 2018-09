Fussball : Schon früh ein 3:0 vorgelegt

Hagenower SV setzt sich gegen ersatzgeschwächte Polzer klar mit 5:1 durch / HSV ab Dienstag mit Dirk Hoffmann als neuem Trainer

von Thomas Willmann

23. September 2018, 23:00 Uhr

In der 72. Minute des Landesliga-Kreisderbys zwischen Hagenower SV und SV Blau-Weiß Polz war es so weit. Da wechselte sich Gäste-Trainer Steffen Willuweit ins Spiel ein. Dass er mit 49 Jahren noch einmal aktiv werden musste, damit hatte „Willu“ selbst nicht gerechnet. „Was willst du machen, bei der Personalsituation.“ Ihm waren an diesem Tag praktisch alle Routiniers ausgegangen. Der frühere Torjäger konnte auch nicht verhindern, dass seine Mannschaft mit 1:5 den Kürzeren zog.

Der Hagenower Mannschaftkapitän Sebastian Pippirs überraschte in seiner Funktion als Kurzzeittrainer mit einer Aufstellungsvariante. Er bot den etatmäßigen Innenverteidiger Christian Tügel als zweite Spitze auf. Und bewies damit ein gutes Näschen. Denn der stellte bei einem von Matti Homberger (21) lang in den gegnerischen Strafraum geschlagenen Freistoß einmal mehr seine Kopfballqualitäten unter Beweis – 1:0 (11.). Auch das 2:0 resultierte aus einem Kopfball. Martin Wojatzky markierte seinen bereits fünften Saisontreffer (26.). Das 3:0 ließ nicht lange auf sich warten. Ausgangspunkt war ein gutes Zuspiel von Christian Tügel. Die Polzer Abwehr wirkte unsortiert, was letztlich zu einem Foul an Marcel Konrad führte. Danilo Grewe ließ Steffen Gebert im Polzer Tor vom Elfmeterpunkt keine Chance (32.). Von den Gästen war offensiv herzlich wenig zu sehen. Ihre einzige nennenswerte Chance resultierte aus einem Zufallsprodukt. HSV-Keeper Marvin Brall hatte den starken Wind wohl etwas unterschätzt und konnte von Glück sagen, dass der über seine Hände rutschende Ball im Toraus landete (15.). Die erste Halbzeit endete mit einer Schrecksekunde. Bei einem Zusammenprall in der Luft erhielt Marcel Sawatzki einen Schlag in den Rücken und blieb mit starken Schmerzen liegen. Er konnte dann aber mit Unterstützung der Sanitäter selbständig in den gerufenen Rettungswagen einsteigen. Die Diagnose im nahegelegenen Krankenhaus ergab glücklicherweise nur eine Prellung, so dass er gemeinsam mit der Polzer Mannschaft die Heimreise antreten konnte (gute Besserung).

Die Blau-Weißen kamen mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine als die etwas schlafmützig wirkenden Hagenower. Für einen ersten Warnschuss sorgte Max Köster per Freistoß. Marvin Brall riss die Fäuste hoch, der Ball tropfte auf die Torlatte (53.). Mit ihrem Engagement verdienten sich die Gäste ihr 1:3 in der 65. Minute. Nach gefühlvollem Zuspiel von Christian Permin nahm Yannick Albs den Ball sehr gut mit, ließ einen Abwehrspieler aussteigen und verwandelte sicher. Das Spiel hätte jetzt vielleicht kippen können. Doch stattdessen sorgte ein Doppelschlag auf der anderen Seite für die endgültige Entscheidung. Zunächst nutzte Felix Greitens abgeklärt den sich bietenden Freiraum (76.), das 5:1 war in die Kategorie kurios einzuordnen. Vom Anstoßpunkt spielten die Polzer zurück. Philipp Kies schoss den nachsetzenden Christian Tügel an. Der Ball fand den Weg am völlig verdutzten Steffen Gebert vorbei ins Netz (77.).

Steffen Willuweit wusste die klare Niederlage nüchtern einzuordnen: „Nach der komplett verschlafenen ersten Halbzeit haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Sehr ärgerlich, dass wir in der Phase, als wir dran waren, noch zwei so dumme Gegentreffer kassieren.“ Sebastian Pippirs freute sich vor allem über seinen gelungenen Schachzug: „Auf Grund der Trainingseindrücke habe ich ,Tüte’ (Christian Tügel, d.R.) vorne rein gestellt. Er sollte die Bälle festmachen und Unruhe stiften. Besser umsetzen als mit zwei Toren kann man das wohl kaum.“ Mit diesem Erfolgserlebnis beendete Pippirs seine kurze Trainerkarriere auch schon wieder. Der Hagenower SV ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Übungsleiter Dirk Kaatz schnell fündig geworden. Am Dienstag wird Dirk Hoffmann erstmals das Mannschaftstraining des Landesligisten leiten. „Wir hatten drei Wunschkandidaten. Die Gespräche haben ergeben, dass es bei ihm am besten passte“, erklärte HSV-Abteilungsleiter André Prielipp. Hoffmann, im Hauptberuf Leiter des Kriminalkommissariats Ludwigslust, kennt einige der jüngeren Hagenower Spieler schon aus seiner Zeit als Nachwuchstrainer beim FC Mecklenburg Schwerin. Im Männerbereich war er für die SpVg Cambs-Leezen, den MSV Pampow II und die Sportfreunde Schwerin tätig.

Hagenower SV: Brall – Bach (69. Lüth), Homberger, Cordt, Vulic, Konrad (74. Soetbeer), Wojatzky (87. Pippirs), E. Grewe, D. Grewe, Tügel, Greitens

SV Blau-Weiß Polz: Gebert – Jesse, Becker, Kies, Freitag, Sawatzky (46. Chr. Permin), Radtke (72. Willuweit), Richter, F. Permin, Köster, Albs