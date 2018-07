pferdesport : Sie kam, ritt und siegte

Junge Redefiner Springreiterin Christin Wascher sichert sich bei ihrem einzigen Start in Blowatz mit Queen Waltraud den Großen Preis

von Thomas Willmann

31. Juli 2018, 23:00 Uhr

Alle Beteiligten stöhnten angesichts der hohen Temperaturen, die beim 43. Reit-, Spring- und Fahrturnier in Blowatz bei Wismar herrschten. Bürgermeister Tino Schomann sprach in seiner Begrüßungsrede vom „Fritz-Thomas-Wetter“. Der Ausdruck wurde schon vor 20 Jahren geprägt, weil es bei den Turnieren des verstorbenen Initiators von Pferdezucht und Pferdesport in Blowatz, Fritz Thomas, dessen Namen die Anlage heute trägt, meistens gutes Wetter gab. So heiß wie diesmal war es aber eher selten.

Spannend gingen die vier Turniertage am Sonntagnachmittag zu Ende. Angesichts der hohen Temperaturen leider vor geschrumpfter Zuschauerzahl. „Fünf Reiter jagen eine junge Frau“, verkündete Moderator Jörg Weinhold, nachdem die 19-jährige Christin Wascher aus Redefin, die nur zu diesem Springen nach Blowatz gekommen war, als erste Starterin im Stechen des Großen Preises auf ihrer Erfolgsstute Queen Waltraud einen fehlerfreien „Husarenritt“ hinlegte. Rasante 41,55 Sekunden galt es zu unterbieten. Drei der folgenden fünf Herren blieben zwar ebenfalls fehlerfrei, aber nur Carsten Thiesing vom Hof Heitholm (Schleswig-Holstein) kam als letzter Starter mit Cosima in 43,26 Sekunden annähernd an Christin Wascher heran. „Ich weiß, dass Waltraud sehr vorsichtig springt und in guter Form ist. Deshalb habe ich alles riskiert“, freute sich die Siegerin über den gelungenen Coup.

Zugetraut hatte man den Sieg im Großen Preis auch Thorsten Wittenberg aus Vellahn, der in Rodenwalde trainiert. Auf dem erfahrenen Ce Vier wurde er mit 43,47 Sekunden Dritter. „Ce Vier springt immer sehr hoch und verliert dadurch über dem Hindernis etwas Zeit“, erklärte Wittenberg. Den vierten fehlerfreien Ritt lieferte Danny Schröder aus Redentin, der mit 49,34 Sekunden auf Crawallo BS Vierter wurde. Mitfavoriten wie Landesmeister Paul Wiktor (Poel) und der international erfolgreiche Christoph Lanske (Steffenshagen) hatten wegen Fehlern im Umlauf nichts mit dem Ausgang des Springens zu tun.

Thorsten Wittenberg wollte nach erfolgreichen Wochen zuvor unbedingt auch in Blowatz ein Springen gewinnen. Doch es sollte wohl nicht sein. Obwohl er sich gleich achtmal platzieren konnte. Immer war aber ein anderer noch einen Tick schneller. So auch im S-Springen am Sonnabend, als er mit Quick Step Dritter wurde. Oder in den beiden Zwei-Sterne M-Springen, die er jeweils als Zweitplatzierter beendete.

Zwei Platzierungen gab es für Wittenbergs Teamkollegin im Aldrip-Team, Anna-Katharina Hübner, die mit ihm gemeinsam in Rodenwalde trainiert. Ebenso wie Johann Greve. Der 17-Jährige kam in Blowatz auf Caressina und Can do it zu fünf Platzierungen in den L- und M-Springen und hatte sein bestes Ergebnis im M-Springen am Freitag, in dem er Zweiter wurde. Auch sein 12-jähriger Bruder Hendrik machte in Blowatz auf sich aufmerksam, kam in den A-Springen zu drei Preisschleifen.