volleyball : Wanderpokal jetzt in festen Händen

Es wurde geschmettert, was die Arme hergaben und der Sand gründlich umgegraben, beim 9. Volleyball-Beachcup für Freizeitmannschaften auf dem Gelände von Hof Texas in Kirch Jesar. In einem hochspannenden Finale setzten sich „die 4 lustigen 6“ gegen die „SunBlocker“ mit 2:1-Sätzen durch. Beim 21:17 im ersten Durchgang sah es noch so aus, als ob die SunBlocker ihren Vorrundenerfolg wiederholen könnten. Doch dann schlug der Titelverteidiger zurück, glich durch ein 21:16 aus und gewann auch den entscheidenden Tiebreak mit 15:12. Und das bleibt für die Organisatoren nicht ohne Konsequenzen.

von Thomas Willmann

erstellt am 09.Aug.2017 | 23:00 Uhr