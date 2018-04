Radball : Als Turniersieger im DM-Finale dabei

Lüblower U17-Radballer zeigen beim Halbfinale in Öflingen starke Leistung

von Thomas Willmann

10. April 2018, 23:00 Uhr

„Ich bin glatt um zehn Jahre gealtert. Es war hochspannend, die Jungs haben das wirklich super gemacht“, waren Burkhard Protz auch noch zwei Tage nach dem Halbfinale zur deutschen Meisterschaft der U17-Radballer Anspannung und Freude anzuhören. Die vom Vereinsvorsitzenden des SV Wanderlust Lüblow angesprochenen „Jungs“, das waren Toni Herrmann und Lars Richter, die sich durch ihren Turniersieg im baden-württembergischen Öflingen für die DM-Endrunde qualifiziert haben und damit in ihrer Altersklasse zu den besten acht Teams in Deutschland gehören.

In Öflingen waren die Lüblower Radballer nicht zum ersten Mal zu Gast und wussten deshalb, was sie erwartete: Eine rund 1000 Kilometer lange Anreise an die Schweizer Grenze, die man einen Tag vor dem Turnier antrat.

Dass Toni Herrmann und Lars Richter die Strapazen bestens weggesteckt hatten, bewiesen sie in ihren ersten beiden Spielen. Voll konzentriert feierten die MV-Landesmeister mit klaren Siegen gegen RSV Weil am Schönbuch (6:2) und SV Eberstadt (4:0) einen optimalen Einstand. Im dritten Spiel wartete die erste Vertretung des Gastgebers. Der letztjährige DM-Finalist stand nach zwei Unentschieden schon mächtig unter Druck. Mit der aggressiven Spielweise des Gegners kamen die Lüblower überhaupt nicht zurecht. Sie lagen schnell hinten, fanden auch in der zweiten Halbzeit nie zu ihrem Spiel und verloren mit 1:4. „Irgendwie fehlte der Biss, der sie zuvor noch ausgezeichnet hatte. Da ist es dann schon ein bisschen lauter geworden, einfach um sie wachzurütteln.“

Schnell abhaken und wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, lautete die Devise. Und die setzten Herrmann/Richter mit dem 4:1 gegen den RVC Prechtal II überzeugend um. Und so war noch alles drin vor der abschließenden Partie. Der Vergleich mit der bis dahin ungeschlagenen zweiten Öflinger Mannschaft entwickelte sich zu einem sehenswerten Finale auf Augenhöhe. Es ging hin und her. Nach dem 2:2 zur Pause wurden die Lüblower immer sicherer. Aber auch auf ihr 3:2 hatte der Gegner sofort die passende Antwort parat. Die Halle tobte. Herrmann/Richter bewiesen gute Nerven. Sie ließen sich von den lautstark anfeuernden Öflinger Fans nicht aus dem Konzept bringen, gingen in der vorletzten Minute erneut in Führung und brachten das 4:3 dann clever über die Zeit.

Die erreichten zwölf Punkte waren gleichbedeutend mit Platz eins im Endklassement. Das zweite DM-Ticket sicherte sich das Duo vom RSV Öflingen I. Zeit und Ort der Endrunde stehen bereits fest. Der deutsche U17-Meister 2018 wird am 28./29. April in Nufringen ausgespielt. Das liegt in der Nähe von Stuttgart, was also heißt, es geht gleich wieder nach Baden-Württemberg.

Zuvor sind aber erst einmal die jüngeren Vereinskollegen gefordert. Das Lüblower U13-Duo Tommy Herrmann und Tim Leonhard kämpft am kommenden Sonnabend in Großkoschen um den Einzug ins DM-Halbfinale.







DM-Halbfinale U17 in Öflingen

Endstand

1. SVW Lüblow 5 19:10 12

2. RSV Öflingen I 5 20:10 11

3. RSV Öflingen II 5 26:12 10

4. RVC Prechtal II 5 19:20 7

5. Weil im Schönbuch 5 12:21 3

6. SV Eberstadt 5 6:29 0