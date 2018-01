Radball : Auf sehr gutem Weg zum Titel

Oberliga-Radballer des SV Wanderlust Lüblow I führen Tabelle zur Meisterschaftshalbzeit mit fünf Punkten Vorsprung an

von Thomas Willmann

29. Januar 2018, 23:00 Uhr

Der zweite Spieltag der Radball-Oberliga MV lief so ganz nach dem Geschmack von André Cranz und Danny Bennühr. Die erste Mannschaft des SV Wanderlust Lüblow gab drei Wochen nach dem gelungenen Saisonauftakt auch in der heimischen Wöbbeliner Sporthalle keinen Punkt ab und führt die Tabelle mit weißer Weste an. Mit Spannung erwartet wurde vor allem das Spitzenspiel gegen die amtierenden Landesmeister vom Demminer RV I. Und das entschieden Cranz/Bennühr mit 7:5 für sich.

