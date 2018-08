triathlon : Die Dreikämpfer sind wieder los

In Grabow steigt morgen die fünfte Auflage des Waldbad-Triathlons / Rekordmarke aus dem Vorjahr steht bei 88 Teilnehmern

von Thomas Willmann

02. August 2018, 23:00 Uhr

Schwimmen, Radfahren, Laufen – das Grabower Waldbad verwandelt sich morgen wieder einmal in eine Triathlon-Arena. Um 10 Uhr fällt der Startschuss für den 5. Waldbad-Triathlon. Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen, und auch ansonsten gibt sich Andreas Hohl optimistisch. Der Schwimmmeister hat organisatorisch wieder den Hut auf und bisher eigentlich immer einen guten Draht nach oben bewiesen: „Ich habe so 25 bis 27 Grad bestellt. Das reicht vollkommen aus. Es bleibt trocken, und auch der Wind wird keine große Rolle spielen.“ Was die Zahl der Voranmeldungen betrifft, liegt man nach Hohls Einschätzung absolut im grünen Bereich. Für einen neuen Teilnehmerrekord müsste die im vergangenen Jahr aufgestellte Marke von 88 Startern geknackt werden. Die Grabower legen großen Wert auf die Betonung des Volkssportcharakters. Zu meistern sind bei diesem Jedermannwettkampf (ab 14 Jahre) Distanzen von 600 m Schwimmen, 28 km Radfahren und 5 km Laufen.

Als zentraler Wettkampfort glänzt das Waldbad, wo die Schwimmer zunächst ihre zwölf Bahnen ziehen. Um allzu großes Gedränge im Becken zu vermeiden, wird es in zwei oder drei Wellen – je nach Teilnehmerzahl – im Wasser rund gehen. Weil es im vergangenen Jahr mit der elektronischen Zeitmessung haperte, setzen die Grabower diesmal wieder auf die gute alte Handmessung. „Alles wird dann sofort in den Rechner eingegeben, so dass wir am Ende auch zügig die Auswertung vorliegen haben“, betont Hohl.

Was den weiteren Ablauf betrifft, orientiert man sich am Verfolgungsrennen der Biathleten. Erst wenn alle wieder „an Land“ sind, beginnt die Jagd auf dem Rad. Der schnellste Schwimmer geht als erster auf die Strecke, mit dem Vorsprung, den er im Wasser herausgeholt hat. Entsprechend der jeweiligen zeitlichen Rückstände wird dann nach und nach das restliche Feld losgejagt.

Man setzt auf Bewährtes. Die Radstrecke ist wieder als zweimal zu absolvierender Rundkurs in Richtung Groß Laasch ausgelegt und während des Wettkampfes für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch wenn es sich um einen Volkstriathlon handele, komme die Wettkampfordnung der deutschen Triathlonunion (DTU) zum Tragen, heißt es in der Ausschreibung. Will heißen: Windschattenfahren verboten. In der Wechselzone in unmittelbarer Nähe zum Schwimmbecken wird dann das Rad gegen Laufschuhe eingetauscht, um auch noch die abschließenden drei Runden zu meistern. Die führen durch das Grabower Wohngebiet, unter Einbeziehung des Schützenparks. Die Zuschauer sind immer nah dran am Geschehen und können so die Athleten vom Streckenrand aus kräftig anfeuern. Die Organisatoren bedanken sich im voraus schon einmal bei den Anwohnern für die Rücksichtnahme und gute Zusammenarbeit.

Der Waldbad-Triathlon kann als Einzel- oder als Staffelwettkampf bestritten werden. Auch an den Nachwuchs ist gedacht. Die „Bambinis“ (6 bis 14 Jahre) machen um 10 Uhr den Anfang. Sie messen sich im Swim & Run und können bei ihren 100 m Schwimmen und 500 m Laufen auf den lautstarken Beifall der „großen“ Triathleten und natürlich auch aller Zuschauer bauen.

Wer sich noch kurzfristig für eine Teilnahme entscheidet, kann morgen zwischen 8 und 10 Uhr im Wettkampfbüro nachmelden – vorausgesetzt die 120 Plätze sind nicht schon ausgebucht.