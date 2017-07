sportfest : Die erste Klasse kann kommen

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Allen Wetterprognosen zum Trotz blieb das Ludwigsluster Sportforum „Erwin Bernien“ gestern Vormittag von einer unliebsamen Dusche verschont. Sehr zur Freude der rund 180 Vorschulkinder, die mit ihren Erziehern und Betreuern aus 18 Kindertagesstätten des Altkreises Ludwigslust angereist waren, um sich bei „Fit für die Schule“ zu beweisen. Das Projekt des Kreissportbundes (KSB) Ludwigslust-Parchim macht in diesem Jahr an fünf Standorten Station. Nach Parchim, Crivitz und Plau, wo es in der vergangenen Woche schon richtig rund lief, war die Lindenstadt an der Reihe.

von Thomas Willmann

erstellt am 11.Jul.2017 | 23:00 Uhr