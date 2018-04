radball : Eckball-Variante führt zum Titel

Demminer Radballer gewinnen durch abschließenden 2:1-Sieg gegen Lüblower Konkurrenten erneut Landesmeisterschaft der Elite

von Thomas Willmann

24. April 2018, 23:00 Uhr

Der alte ist auch der neue Landesmeister. Die Elite-Radballer Maik Selent und Christian Schienmann vom Demminer RV konnten ihren Vorjahreserfolg wiederholen und sich durch den Staffelsieg in der MV-Oberliga erneut den Titel sichern.

Es wurde die erwartet spannende Entscheidung. In das letzte Spiel der in Wöbbelin ausgetragenen Finalrunde gingen André Cranz und Danny Bennühr (SVW Lüblow I) mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung. Damit war klar: Den Lokalmatadoren würde im abschließenden direkten Vergleich ein Unentschieden reichen. Es entwickelte sich ein von der Taktik geprägtes Duell auf Augenhöhe. Anstatt den schnellen Abschluss zu suchen, wurde ein Angriff lieber noch einmal abgebrochen, um nicht durch einen geblockten Schuss ein leichtes Gegentor zu riskieren. Den ersten Schnitzer leisteten sich die Lüblower – 0:1. Der umjubelte Ausgleich Mitte der zweiten Halbzeit – die Spielzeit im Männerbereich beträgt 2x7 Minuten – resultierte aus einer schönen Einzelleistung von André Cranz. Wie so oft im Radball, wenn sich zwei ebenbürtige Teams begegnen, gab ein Standard am Ende den Ausschlag. Mit einer der zahlreichen Ecken, die bis dahin auf beiden Seiten nicht zum Erfolg geführt hatten, sorgte Christian Schienmann für die Entscheidung. Anstatt den Ball halbhoch in Richtung seines Partners zu ziehen, überraschte er André Cranz mit direkter Variante, flach aufs kurze Eck. Das 2:1 war zugleich der Endstand. Mit diesem Sieg zogen die Demminer um einen Punkt am Lüblower Duo vorbei.

Auf dem Bronzerang landeten tatsächlich Toni Herrmann und Lars Richter. Die Lüblower Youngster, die am kommenden Wochenende mit der Teilnahme am deutschen U17-Finale im württembergischen Nufringen ihrem großen Saisonhöhepunkt entgegenfiebern, stellten auch bei diesem Turnier ihr gewachsenes Spielvermögen unter Beweis und konnten sich im Endklassement einen Punkt vor ihren Vereinskameraden Thilo Willert und Robert Knaack (Lüblow II) platzieren. Einen guten Tag hatten Peter Bohm und Sebastian Bennühr (Lüblow III) erwischt, die zwölf Punkte erspielten und sich auf Grund des besseren Torverhältnisses noch am punktgleichen Schweriner RV vorbeischoben.

Die Siegerehrung nahm Falk Radisch vor. Der Präsident des Radsportverbandes Mecklenburg-Vorpommern hatte aus gesundheitlichen Gründen zwar nicht, wie eigentlich geplant, die komplette Strecke von Rostock, aber doch die rund 50 Kilometer von Ventschow nach Wöbbelin mit dem Rad zurückgelegt.