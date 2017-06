leichtathletik : „Es war einfach wieder alles top“

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Wenn an einem Sonntagmorgen im Juni im Ludwigsluster Schlosspark ein dermaßen großer Andrang herrscht, dann wissen Insider sofort, was los ist: Schlossgartenlauf-Zeit. Dass sich die Parkplatzsuche schon lange vor dem Startschuss zur gestrigen 34. Auflage recht schwierig gestaltete, ließ wieder ein großes Teilnehmerfeld erwarten. Dieser Eindruck bestätigte sich auch an der Nachmeldestelle, wo Martina Haase und Simone Drückler ordentlich zu tun hatten. Die engagierten Leichtathletik-Muttis von der SG 03 Ludwigslust/ Grabow gehörten zum rund 30 Personen zählenden Helferstab, der einen reibungslosen Ablauf garantierte.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Montagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 18.Jun.2017 | 23:00 Uhr