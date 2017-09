kegeln : Grabower Männer mit Traumstart in neue Saison

von Thomas Willmann

erstellt am 18.Sep.2017 | 23:00 Uhr

So kann es aus Sicht der Grabower Landesliga-Kegler gerne weitergehen. Die Eldestädter dominierten dank mannschaftlicher Geschlossenheit und eines Topresultates ihr Auftaktturnier in der höchsten MV-Spielklasse. Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Immerhin wartete in Bützow als Gegner in diesem Viererturnier unter anderem Empor Rostock.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Dienstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.